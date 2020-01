Hatsune Miku est à l’affiche du festival Coachella !

La diva virtuelle Hatsune Miku programmée au plus grand festival du monde.

L’an dernier, c’est le trio electro-pop Perfume qui représentait la Japon à Coachella, asseyant du même coup sa carrière internationale. Mais le festival franchit un cap cette année en invitant rien de moins que Hatsune Miku pour performer sur la scène du festival les 10 et 17 avril (car le festival se dédouble et l’affiche se joue à 2 reprises, les 10,11,12 puis 17,18,19 avril prochains).

Miku jouera sur la même scène que Rage Against The Machine, qui se reforme pour l’occasion après la parenthèse Prophets of Rage (avec Public Enemy), mais aussi Calvin Harris ou Charli XCX. Un plateau de superstars qui confirme le statut de l’idole numérique, n’en déplaise à ses détracteurs !

On est curieux de voir à quoi ressemblera le show, qui nécessite un dispositif scénique particulier pour l’animation des hologrammes, mais on sait que Coachella sait créer l’événement aussi dans les mises en scène : c’est là, en 2006, qu’a été dévoilé pour la première fois le légendaire concert de Daft Punk dans la pyramide. Cependant, il faudra espérer une captation du show, puisque quand bien même nous disposerions des fonds qui nous permettraient de nous envoler pour le festival, le premier week-end est déjà complet. Le festival ayant pris l’habitude de streamer sur YouTube en direct, on essaiera d’aller voir de ce côté…

Aux côtés d’Hatsune Miku, la France sera également présente sur les scènes du festival puisque s’y retrouveront l’Impératrice, les mêmes week-ends que Miku, mais aussi SebastiAn et… Aya Nakamura ! Cette dernière ne joue hélas pas le même jour que Miku, brisant tous nos rêves d’un duo Aya – Miku sur Djadja ou Copines… (Avouez, c’eût été mythique !).

Et quant à Hatsune Miku elle-même, à défaut de Coachella, nous avons la chance de pouvoir la retrouver d’ici une dizaine de jours au Zénith de Paris pour un concert dans la cadre de sa tournée européenne qui passe par Paris le 16 janvier prochain (il reste quelques places !). Et côté jeu vidéo, Hatsune Miku: Project Diva Megamix sort le 13 février au Japon, et il est prévu une sortie européenne un peu plus tard dans l’année.