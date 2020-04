Guide Resident Evil 3 Remake – Emplacement de toutes les armes et améliorations du jeu

Voici notre guide vous permettant de trouver toutes les armes et améliorations de Resident Evil 3 Remake.

Resident Evil 3 Remake est bien entendu, et comme tout Resident Evil avant lui, un jeu qui recèle quelques secrets qu’il faut percer pour trouver parfois des objets assez intéressants. Cette quête peut parfois s’avérer ardue et il arrive bien souvent que l’on passe à côté d’une arme, d’une sacoche ou encore d’un document sans le savoir.

Dans cette optique, nous vous proposons un petit guide vidéo qui vous permettra de dénicher les armes et leurs améliorations durant l’aventure, aussi bien avec Jill que Carlos d’ailleurs. Le Lightning Hawk, soit le Magnum, peut par exemple être très facilement raté, alors que tout comme dans le jeu original, le Nemesis lâche parfois quelques objets utiles lorsqu’on le met à terre. Ceci vous permettra de débloquer les trophées/succès “Arsenal Ambulant”, “Laisse Béton” ou encore “C’est homologué, ça ?” et “Le pouvoir des Gemmes” si vous récoltez et utilisez les trois gemmes comme sur le guide vidéo.

En bonus, nous vous proposons aussi de voir ce qui vous attendra dans la boutique niveau armement une fois le jeu terminé, ainsi que le pécule nécessaire pour les débloquer. On parle là du lance-roquette infini ou encore du fusil mitrailleur CQBR avec munitions infinies et même d’un couteau capable d’enflammer les morts-vivants appelé le Hot Doggor.

Aussi, si vous êtes aussi en quête des fameuses figurines Mr. Charlie, sachez que nous avons concocté un guide écrit afin que vous puissiez trouver facilement les 20 statuettes disséminées un peu partout dans le jeu. Cela vous permettra de débloquer entre autres choses le trophée/succès “Où est Charlie ?”.

Enfin, n’hésitez pas non plus à consulter notre test vidéo de ce Resident Evil 3 Remake ou encore son test écrit disponible juste en dessous de la fiche jeu.