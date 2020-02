Final Fantasy XIV: Shadowbringers détaille son Échos d’une étoile déchue

Final Fantasy XIV présente les grosses nouveautés de sa mise à jour 5.2 et annonce les prochains Fan Festival.

Alors que les amoureux (mais pas que) profitent de la Valention qui est actuellement en cours sur Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida nous a présenté hier la 57e lettre du producteur, afin de mettre en avant les futures nouveautés, qui viendront s’ajouter au jeu à partir du 18 février. Avant même de jeter un œil aux détails que nous allons vous proposer ci-dessous, nous ne pouvons que vous conseiller de regarder le trailer de la mise à jour, qui comme d’habitude, nous en met plein la vue, et les oreilles.

Maintenant, voyons donc en détails, ce que l’Échos d’une étoile déchue va nous offrir :

L’épopée continue : ici aucun surprise, l’histoire principale va s’étoffer un peu plus. La mise à jour précédente proposait de constater des répercutions engendrées par les événements de Shadowbringers , le rythme était donc un peu lent, alors on espère que la 5.2 saura redynamiser tout ça ;

: ici aucun surprise, l’histoire principale va s’étoffer un peu plus. La mise à jour précédente proposait de constater des répercutions engendrées par les événements de , le rythme était donc un peu lent, alors on espère que la 5.2 saura redynamiser tout ça ; Les Accords d’Éden : le raid à 8 joueurs recevra un nouveau chapitre, qui introduira là aussi de nouveaux éléments scénaristiques. De plus vous vous souvenez certainement du personnage féminin qui avait été conçu par Tetsuya Nomura et dont nous avions eu un aperçu au cours des Fan Festival ? Eh bien cette jeune femme s’appelle Gaïa, et nous sera présentée durant le scénario proposé pour la suite du raid Éden ;

: le raid à 8 joueurs recevra un nouveau chapitre, qui introduira là aussi de nouveaux éléments scénaristiques. De plus vous vous souvenez certainement du personnage féminin qui avait été conçu par Tetsuya Nomura et dont nous avions eu un aperçu au cours des Fan Festival ? Eh bien cette jeune femme s’appelle Gaïa, et nous sera présentée durant le scénario proposé pour la suite du raid Éden ; L’Anamnesis Anydre : rien qu’avec le nom vous vous doutez qu’il s’agira du nouveau donjon, et ce dernier se déroulera en milieu aquatique ;

: rien qu’avec le nom vous vous doutez qu’il s’agira du nouveau donjon, et ce dernier se déroulera en milieu aquatique ; Les Nuées de Brandons : eh non, raté, il ne s’agit pas du titre d’un épisode d’une sitcom américaine, mais bien du nouveau défis qui permettra de défier l’Arme Rubis en mode normal et extrême ;

: eh non, raté, il ne s’agit pas du titre d’un épisode d’une sitcom américaine, mais bien du nouveau défis qui permettra de défier l’Arme Rubis en mode normal et extrême ; Quêtes tribales : ce sont les Qitari qui seront vos interlocuteurs pour les nouvelles quêtes tribales, et une monture plutôt “originale” sera à farmer auprès d’eux ;

: ce sont les Qitari qui seront vos interlocuteurs pour les nouvelles quêtes tribales, et une monture plutôt “originale” sera à farmer auprès d’eux ; Chroniques d’une nouvelle ère “La Complainte de Werlyt” : L’un des gros morceau de la mise à jour, qui vous proposera d’en découvrir plus sur le conflit toujours en cours entre l’Empire de Garlemald et l’Alliance éorzéenne ;

: L’un des gros morceau de la mise à jour, qui vous proposera d’en découvrir plus sur le conflit toujours en cours entre l’Empire de Garlemald et l’Alliance éorzéenne ; Un peu plus de Pêche : les pro de la canne vont être aux anges puisque que la pêche pourra maintenant se pratiquer en haute mer, en montant à bord d’un bateau sous certaines conditions ;

: les pro de la canne vont être aux anges puisque que la pêche pourra maintenant se pratiquer en haute mer, en montant à bord d’un bateau sous certaines conditions ; Reconstruction d’Ishgard : attention ce contenu n’arrivera qu’à la 5.21 , mais les artisans éorzéens pourront se remettre au boulot grâce, entre autre, à des défis d’artisanat de haut niveau ou encore un nouveau système de classement ;

: attention , mais les artisans éorzéens pourront se remettre au boulot grâce, entre autre, à des défis d’artisanat de haut niveau ou encore un nouveau système de classement ; Les armes ultimes : elles vous manquaient ? Pas de panique, la première série de quêtes des armes à tiroir de Shadowbringers arrive, mais il faudra malheureusement attendre la mise à jour 5.25 pour en profiter ;

: elles vous manquaient ? Pas de panique, la première série de quêtes des armes à tiroir de arrive, mais il faudra ; Les jobs : comme toujours quelques ajustements de gameplay sont à prévoir, aussi bien pour le PVE que le PVP.

Avant de nous quitter, nous pouvons à présent vous annoncer les dates et lieux des prochains Final Fantasy XIV Fan Festival. Pour commencer, les 6 et 7 novembre prochain le festival posera ses installations au Convention Center de San Diego, ce qui fera un peu loin pour nous y rendre. Ensuite direction Nagoya au Japon où le festival prendra place au Aichi Sky Expo les 19 et 20 décembre 2020. Et enfin, ce qui vous intéressera certainement le plus, le festival terminera sa route les 20 et 21 février 2021 au Excel London de Londres.