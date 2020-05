Fast & Furious: Crossroads s’offre une date et du gameplay

L’attente est enfin terminée, et Slightly Mad Studios donne enfin signe de vie pour Fast & Furious: Crossroads avec une nouvelle bande-annonce qui nous montre quelques séquences de gameplay. Et ce n’est pas tout puisque le jeu a également une date de sortie : nous parlons du 7 août de cette année sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Une date pas trop éloignée qui augure du bon pour le titre de course d’adrénaline avec une franchise historique derrière elle. Dans la vidéo, nous pouvons voir certains des nouveaux véhicules que nous contrôlerons en plus de nombreuses séquences de conduite et de combat. Le cadre et les styles des véhicules semblent variés et divers et nous font anticiper différentes possibilités de jeu. De fait, le titre aura différents modes, dont le mode Histoire dans lequel nous suivrons Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson, qui joueront leurs rôles respectifs de Dom, Letty et Roman. Nous aurons de nombreux endroits à visiter, divisés par les différents continents et pleins d’activités à réaliser. Il ne reste plus aux fans de la franchise qu’à réchauffer les moteurs et attendre le feu vert fatidique !

Cependant, est-ce que tout est au vert ? Ce qui se démarque immédiatement, c’est la quantité parfaite d’action et de destruction. Jusqu’à quatre personnages en même temps, vous devez terminer des poursuites et tirer sur des ennemis avec des armes sur les véhicules. Cela fait de ce Fast & Furious: Crossroads un très bon défouloir.

Ce qui attire également immédiatement l’attention, ce sont les graphismes du jeu. Comme un commentaire YouTube le résume parfaitement : “Les meilleurs graphismes que 2011 peut offrir”. Cela est particulièrement surprenant lorsque l’on considère le studio derrière le jeu. Parce que ce sont Slightly Mad Studios, les créateurs de la simulation de course haut de gamme Project Cars. Une bande-annonce qui souffle le chaud et le froid, donc, en attendant d’être complètement fixés à la sortie du jeu !