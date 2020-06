Fallen Legion Revenants – Esprit Castlevania, es-tu là ?

Lors de la diffusion en direct au New Game + Expo, le distributeur NIS America, en collaboration avec le studio YummyYummyTummy, a annoncé le jeu Fallen Legion Revenants pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le jeu devrait sortir dans le courant de l’année 2021.

Le jeu est un Action-RPG en temps réel à défilement horizontal dans un monde plein de monstres et de miasmes qui suivront deux protagonistes tentant de libérer l’humanité de l’assujettissement d’un souverain fou vivant au château de Welkin, une fortification flottant dans le ciel. Étant une suite de Fallen Legion: Sins of an Empire et Fallen Legion: Flames of Rebellion, le nouveau titre suit l’histoire de Lucien, un politicien charismatique déterminé à mettre fin à la cruelle souveraineté du tyran Welkin. Acquérant, au passage, la connaissance magique d’un livre ancien et rejoignant les morts-vivants Rowena.

En plus de l’édition standard du jeu, les fans peuvent acheter l’édition limitée vendue sur la boutique en ligne de NIS America pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il comprend en prime un code pour télécharger la bande sonore numérique, le manuel «Lucien’s Lost Ledger», un livre illustré relié, un jeu de cartes et un porte-clés citrouille. Les amateurs de goodies seront sans doute ravis de cette édition.

Avec une esthétique quelque peu similaire aux titres Castlevania comme Symphony of the Night mais avec un gameplay très différent, Fallen Legion Revenants plaira certainement aux fans du genre. Cependant il est à noter que le titre sera uniquement localisé en anglais. C’est un coup dur pour les non-anglophones, mais la barrière de la langue n’est pas un gros handicap dans ce genre de jeu.