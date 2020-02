Fable Fortune – Le conte de fées s’arrête prochainement

Fable Fortune ferme ses serveurs en mars prochain.

Sorti il y a presque 2 ans, le jeu de cartes free-to-play de Lionhead Studios n’a pas réellement fait parler de lui depuis son lancement. Héritier de la trilogie à succès Fable, ce jeu de cartes, bien que sympathique, n’avait pas réussi à se démarquer de la concurrence et n’a donc pas su conquérir le cœur des joueurs. De ce fait, les développeurs ont décidé de fermer les serveurs de Fable Fortune pour le mois de mars 2020.

Composé d’anciens membres de Lionhead, Flaming Fowl Studios a d’ores et déjà publié un message pour annoncer la fermeture des serveurs, mais aussi des divers services présents autour du jeu. Ainsi, la boutique du jeu n’est déjà plus disponible afin d’empêcher tout achat tardif de la part des joueurs. Même constat si vous souhaitiez vous procurer le jeu à la dernière minute, sachez que Fable Fortune a disparu des plateformes de téléchargement comme Steam. Une disparition qui ne marquera pas grand monde, le jeu ayant vu ses serveurs désertés très rapidement. Il ne reste donc plus que quelques jours aux derniers joueurs pour profiter du jeu, car les serveurs fermeront précisément le 4 mars prochain.

Notons toutefois que Fable Fortune n’est pas un cas isolé dans le monde du free-to-play. De nombreux jeux de cartes voient leurs serveurs fermés par manque de joueurs. C’est notamment le cas de Duelyst, un jeu sorti en 2016 et qui, malgré de bons retours critiques, n’a pas su tenir la distance face à des géants tels que Hearthstone.