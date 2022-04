F1 2022 – Trailer et nouveautés s’affichent pour cette nouvelle itération

Nous y voilà enfin ! Il y a quelques jours Codemasters et Electronic Arts ont enfin annoncé le très attendu F1 2022, avec en prime quelques annonces liées à certaines nouveautés que nous ne voyions pas toutes forcément venir. Dans un premier temps, et pour ce qui n’a rien de surprenant, sachez que cette mouture va donc se calquer sur la révolution effectuée cette année dans la catégorie reine du sport automobile. Nouvelles monoplaces et réglementations seront donc de rigueur, accompagnées bien évidemment des 23 tracés officiels que composent le championnat 2022, dont le nouveau venu Miami. Aussi, et pour la première fois dans un jeu F1, la course sprint aussi bien décriée qu’aimée par les fans fera son apparition.

En ce qui concerne les modes de jeu, Point de Rupture, le mode scénarisé de l’opus précédent n’aura pas le droit à une suite cette année, puisqu’aucun mode scénario n’est au programme. Pourquoi ? La question mérite d’être posée tant la chose se révélait finalement plutôt convaincante et aurait mérité un peu de peaufinage pour l’être totalement. Nous pleurons cette perte, car elle représentait une prise de risque et une vraie nouveauté, en espérant revoir cette « campagne » en 2023. En lieu et place de cela donc, nous aurons le droit à un mode F1 Life qui sera un espace personnalisable dans lequel on pourra afficher notre collection de bolides, notamment des supercars, bien que l’on se demande ce que cela fout là, des vêtements en tout genre, ainsi que différents autres accessoires histoire de se la raconter auprès des autres joueurs.

Très sincèrement, on doute de l’intérêt d’un tel espace, et il nous semble être plus présent pour faire marcher la machine à cash que représente le Podium Pass qu’autre chose. Car forcément la boutique saisonnière de F1 2022 sera de ce fait encore plus remplie d’objets uniques à collectionner et on attendra d’en voir les avantages et inconvénients avant d’émettre un quelconque avis. Notamment parce que jusqu’à présent il ne s’agissait là que d’une option totalement dispensable dans l’expérience de jeu.

Comme d’habitude, on nous promet aussi une IA encore plus élaborée et dite adaptive et qui comme sa dénomination l’indique, s’adaptera en course à notre style de pilotage pour mieux répondre à notre niveau réel. Si l’idée est bonne sur le papier, on espère que son application le sera tout autant, d’autant plus que l’intelligence artificielle reste l’un des talons d’Achille de la saga F1, tant les pilotes adverses peinent à réagir avec réalisme face à nos attaques et nos défenses.

On espère ainsi que Codemasters a travaillé le comportement des différents pilotes en course pour les rendre plus « humains » et que cette sensation de trajectoire idéale automatique qui lui colle aux roues sera amoindrie. En d’autres termes, il lui faut aussi commettre des erreurs et prendre des risques qui la poussent à la faute.

En marge de tout cela, Codemasters a aussi affirmé son envie de nous immerger encore un peu plus dans les week-ends de course. On nous annonce donc des programmes d’entrainement plus adaptés à la F1 moderne (enfin !), ainsi qu’une refonte de l’interface et bien plus d’options jouant aussi bien sur l’accessibilité que sur notre contrôle des décisions cruciales que nous aurons à prendre durant nos différentes sessions. Reste à voir si les interactions avec les médias ont été améliorées, pareil avec notre team et nos ingénieurs, aussi bien sur la piste qu’en dehors.

On retrouvera sans surprise aussi les retours des modes de jeu dits classiques, comme la Carrière ou Mon écurie, et si on ne sait pas exactement ce qu’ils donneront dans ce F1 2022, on nous annonce quelques évolutions encore à découvrir, alors que le mode écran splitté sera bien de la partie, comme la F2 et les différents modes multijoueurs.

Par contre, annonce assez inattendue et présente une nouvelle fois pour renforcer l’immersion en course, il sera possible de choisir entre deux options pour gérer ses arrêts aux stands, son tour de formation ou encore les sorties de la safety car. L’une appelée Immersive permettra de tout gérer nous-mêmes et et l’autre intitulée Broadcast nous offrira l’occasion de suivre tout ceci de différents points de vue, comme si l’on regardait une cinématique en somme, et cela au travers de différents angles de caméra, dont certaines nous plaçant du point de vue du spectateur venant assisté à l’épreuve. On verra bien ce que cela donnera, mais il apparait clair que pour un puriste comme votre serviteur, rien de mieux que de rester les mains sur le volant pour ressentir au mieux toute l’intensité d’une course.

Pour finir, on va enfin le droit à un véritable mode VR officiel, sur PC tout du moins, puisque le jeu sera compatible Occulus Rift et HTC Vive, ce qui ne peut que nous ravir. À nous les joies de ressentir le marsouinage comme jamais, parce qu’il faut bien l’avouer, si les monoplaces de cette année se suivent bien mieux que lors de l’ère hybride, grâce notamment a une forte réduction du dirty air, qu’est-ce qu’elle sautille, c’est impressionnant.

Voilà donc pour ce qui a été annoncé pour le moment par Codemasters et Electronic Arts pour F1 2022 qui promet tout de même beaucoup. Nul doute que même si tout ceci parait pour le moment abstrait, à mesure que la sortie du jeu calée pour le 1er juillet prochain sur consoles PlayStaion, Xbox et PC, on en découvrira bien plus et on pourra alors se faire une idée plus précise de ce que propose cette nouvelle itération. En attendant, le titre est déjà disponible en précommande dans diverses éditions et on peut d’ores et déjà en découvrir le premier trailer qui ne montre malheureusement rien de bien trépidant.