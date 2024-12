EVO Japan 2025 – La liste des jeux officiellement annoncée

Les plans de l’EVO, le plus gros tournoi de jeux de combat au monde, pour 2025 se précisent : on sait désormais sur quels jeux se disputeront la compétition lors du premier arrêt de cette année à Tokyo du 9 au 11 mai. De plus, l’organisation en a profité pour ouvrir les inscriptions pour cette étape. Les joueurs souhaitant participer à l’EVO Japan ont jusqu’au 27 janvier pour effectuer une inscription à tarif réduit, jusqu’au 7 avril à plein tarif.

La liste des jeux de cette année ne diffère pas grandement de la liste de l’année dernière : sept jeux principaux, parmi lesquels cinq jeux solo et deux jeux en équipe sont au programme. Les jeux solo à l’honneur sont les suspects habituels, Street Fighter 6, Tekken 8, Grandblue Fantasy Versus Rising, Guilty Gear Strive et the King of Fighters XV. Pour ce qui est des jeux en équipe, on retrouve Street Fighter III: 3rd Strike et Virtua Fighter V R.E.V.O, nouvelle addition de cette année.

Une liste de jeux peu surprenante donc, mais qui permettra certainement de solidifier le succès de l’année dernière. Avec près de 9000 tickets vendus, l’EVO Japan 2024 marquait déjà un nouveau record pour la branche japonaise de la compétition. Un record important, puisque l’année 2023 avait été un échec cuisant : en laissant les inscriptions gratuites, beaucoup de gens s’étaient inscrits à l’événement sans se présenter. Les organisateurs n’avaient pas osé disqualifier les joueurs ne s’étant pas présentés, causant un cauchemar organisationnel.

Cependant, l’événement de 2024 avait clairement redressé la barre, avec une compétition sérieuse, pouvant pratiquement rivaliser avec l’événement principal en terme de difficulté. Cette année, Tekken 8 et Street Fighter 6 avaient représenté la majorité des inscription, avec 4851 participants s’étant affrontés sur Street Fighter. A titre de comparaison, l’événement principal, qui s’était joué à Las Vegas, avait quant à lui réuni 5265 joueurs.

Ce qu’il manque surtout à l’EVO Japan actuellement, c’est le prestige dont profite l’événement américain. Un prestige qui s’est construit sur plus de vingt ans de compétition. Avec ses huit années d’existence, difficile pour l’EVO Japan de rivaliser. Cependant, avec une sélection de jeux stable comme celle-ci, la branche japonaise propose une sélection adaptée à son public local, en mettant en avant des licences particulièrement populaire dans l’archipel tout en gardant en tête d’affiche les titres majeurs du genre.

De plus, l’événement cherche à s’agrandir : en 2025, l’EVO Japan se déroulera au Tokyo Big Sight, un centre international qui sert notamment chaque année pour le Comiket. Reste à voir la manière dont, à l’avenir, l’événement japonais fera valoir sa haute compétitivité, qui n’a pas à rougir face à l’événement principal américain.