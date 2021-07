EA Play Live – On débunke le boulot d’Electronic Arts

C’est marrant quand même, non ? Si vous deviez associer un trait de personnalité à Electronic Arts, ce serait lequel ? Nous, le premier qui nous viendrait à l’esprit ne serait probablement pas l’audace… Pas même le second, d’ailleurs… Mais pourtant, force est de constater que son EA Play Live, cette année, a une saveur spéciale et à bien des égards. Déjà, cette présentation avait la lourde tâche de remonter la barre, descendue bien bas lors de l’édition 2020 (et pourtant, à la différence de 2020, cette année avait l’excuse du virus). Ensuite, parce que c’est la première fois que le show se tient en marge de l’E3 et que son programme était gardé secret (à deux ou trois exceptions près). Bref, ne cherchez pas plus longtemps, on débriefe tout de suite.

Tout d’abord, des nouvelles du front avec Battlefield 2042. Si jouer à un jeu de la série est toujours un moment excitant pour nous (tant de bonnes heures passées sur Battlefield 1942, Vietnam ou même Bad Company), depuis hier, nous avons rarement été aussi excités à l’idée de replonger dans un épisode. En effet, EA a fini par lever le voile sur un mode inédit qui fera son entrée avec le prochain volet dès sa sortie (le 22 octobre sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC) : le mode Portal.

Développé par Ripple Effect Studios, ce mode bac à sable servira de terrain d’expérimentations plus ou moins chapeautées par DICE. Divisé en trois sous-parties, ce mode vous offrira de prendre part à des combats à thème opposant les soldats de différentes époques avec leurs armements. Naturellement, puisque l’armement d’aujourd’hui (et de demain) est meilleur que celui de la Seconde Guerre mondiale (un exemple au hasard, hein ?), d’autres facteurs mettront les armées et joueurs sur un pied d’égalité. On a hâte de le voir arriver, celui-là !

Ensuite, l’éditeur est passé à la vitesse supérieure avec les premières images du prochain GRID. Effectivement, le jeu de course revient en 2022 dans un nouvel épisode, un épisode qui proposera naturellement de nouveaux véhicules et des circuits inédits (on atteint les 130 pistes quand même), mais également une approche originale pour son mode scénarisé.

Si on ne criera pas à l’originalité sur le pitch (un outsider qui monte, qui monte…), Codemasters a fait appel à de vrais acteurs comme le prouve la bande-annonce disponible sur YouTube. On y retrouve notamment le comédien britannico-rwandais Ncuti Ganwa alors qu’il échange quelques lignes avec celui qui donne ses traits au légendaire Nathan McKane. Notons que nous serons plus proche du docu-fiction que de la série Netflix en ce qui concerne le ton de l’histoire contée.

Enfin, puisqu’il n’y avait pas assez de dés dans cette présentation, et ce, même malgré l’apparition d’Oskar Gabrielson dans le segment consacré à Battlefield 2042 (dé ? Dice ? On peut passer à autre chose ?), Lost of Random s’est aussi trouvé une place dans le EA Play Live. C’était l’occasion de se replonger dans l’esthétique singulière entre Tim Burton et l’univers de Neil Gaiman de ce titre envoûtant, mais aussi de poser les yeux sur son système de combat (en rappelant que le titre est un action-RPG mélangeant combat en temps réel et combat au tour par tour). Une curiosité que nous avons hâte de découvrir sur PC, consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 10 septembre.

Évidemment, nous pourrions conclure en parlant de Dead Space, mais soyons honnêtes… Vous êtes de fidèles de NG+, non ? Donc vous avez vu qu’on avait déjà rédigé à ce sujet… N’est-ce pas ? Bref, un programme bien sympa que celui de EA Play Live. Qu’en avez-vous pensé ? L’un de ces titres figure-t-il à présent dans votre liste de course ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires (ou à y insulter l’éditeur, puisqu’après tout, tout le monde aime faire ça).