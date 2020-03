Dungeon Faster reçoit une update, l’occasion pour nous de vous le présenter

Avouez quand même que le titre du jeu ne peut pas être dû au hasard…

Si le nom Dungeon Faster vous semble familier, c’est que vous n’êtes pas un petit nouveau-venu dans le monde du jeu vidéo. En effet, le titre choisi par le studio tchèque Old Oak Den s’inspire très probablement du mythique Dungeon Master, et donc, en est-il un ersatz ? Une parodie ? N’a-t-il rien à voir et la dénomination similaire n’est-elle qu’un hasard ? Rien de bien tranché à répondre à cela ; voyons pourquoi.

Dungeon Master est un RPG medieval-fantastic qui remonte à 1987, rien que ça, sur Atari ST, et qui s’est vu adapter sur diverses machines par la suite. Il s’agissait du premier jeu de rôle non-textuel en vue à la première personne et qui présentait une animation dynamique (bon attention, on n’est pas sur du DOOM non plus hein) contrairement aux habituels RPG à déroulement statique. Il s’agissait là d’embarquer quatre guerriers de classe différente dans un donjon, qu’il fallait arpenter de niveau en niveau pour en atteindre les profondeurs avant d’enfin poutrer le boss dans son caveau. Il y a de ça aussi dans Dungeon Faster, on va y revenir.

Dungeon Master, malgré ses antiques capacités techniques, présentait un côté très réaliste dans son approche du jeu de rôle. Il fallait gérer, en plus des combats et de l’exploration, la faim, la fatigue, la soif, le poids de l’équipement, bref, on était bien immergé dans l’ambiance d’un JdR papier. Tout se déroulait lentement, et c’est probablement là que réside l’origine du nom de notre jeu : Dungeon Faster est un jeu vif et qui ne perd pas de temps. Voilà pour les présentations de son “modèle”, voyons à présent de quoi ça s’agit-ce-t-il.

Dungeon Faster mélange le Rogue-like, dans le sens où chaque run affichera une map différente, et le jeu de cartes, très prisé sur mobile et popularisé par le grand HearthStone, notamment. Après avoir choisi votre classe de perso (voleur, paladin, mage… La tambouille habituelle) vous partirez, comme dans Dungeon Master, à l’assaut d’un profond donjon afin d’y retrouver le boss de fin et de lui mettre une peignée.

Sauf que là, point de vue en mode FPS. Au lieu de ça, vous aurez droit à un ensemble de dalles à retourner, qui vous permettront de trouver des cartes à jouer contre l’ennemi de la salle, ainsi que la clef qui vous ouvrira l’accès à la pièce suivante. Les cartes comporteront des soins, des protections, des attaques physiques ou magiques, bref, vous connaissez la chanson.

Le jeu vient de recevoir une mise à jour qui lui octroie un nouveau mode, appelé Arena et accessible dès l’écran d’accueil. Ce mode vous permet de confronter vos talents de rôliste à ceux du monde entier, avec pour objectif d’entrer dans le leaderboard chaque jour, car les missions ne durent que 24h. Sympa pour les amateurs de compèt’, surtout que les règles du jeu imposent le même deck pour chacun et le même donjon à chaque partie ; il va donc falloir faire preuve de tactique pour se hisser au sommet.

Dungeon Faster est disponible gratuitement sur iOS et Android. Voici un trailer pour vous le présenter, et si vous ne bitez rien de ce que vous voyez à l’écran, rassurez-vous : un tuto entame votre partie pour vous expliquer les bases. Et puis vous pouvez toujours vous y essayer ici si vous n’êtes pas très chaud pour le tenter sur mobile. Pourtant vous devriez ; ce jeu est un mange-temps de malade.