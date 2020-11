Drawn to Life: Two Realms – La saga dont vous êtes le créateur revient

La Nintendo DS fût une console parfaite pour tenter plusieurs concepts novateurs, notamment grâce à son écran tactile, et ses nombreuses possibilités dont un micro et un capteur de mouvement. Il faut cependant avouer que la plupart de ses ambitieux essais tournèrent souvent (pour ne pas dire toujours) autour du dessin, avec tout l’aspect créatif qu’il permettait aux joueurs.

Le principe de Drawn to Life, saga débutée en 2007 sur la console portable à deux écrans, nous proposait de créer entièrement son personnage, en le dessinant membre par membre grâce à un outil de création certes simpliste mais suffisamment fourni pour permettre toutes les folies.

Une fois votre personnage crée, une aventure vous tendait les bras où chaque obstacle est prétexte à démontrer vos talents de dessinateur (ou votre originalité sans faille). Il fallait également imaginer les éléments de décors, les personnages ou même les ennemies que vous croiserez dans des niveaux de plateforme 2D plutôt basiques.

Drawn to Life connu plus tard deux suites, dont l’une plus délurée en collaboration avec le personnage de Bob l’Eponge, et l’autre plus ambitieuse sorti simultanément sur Wii en 2009, avant de disparaître dans les nimbes de la ludothèque de Nintendo.

Ce n’est qu’en octobre dernier, soit plus de dix ans après son dernier épisode, que la série nous revient à travers un leak dévoilant avant l’heure un nouvel épisode nommé Drawn to Life: Two Realms. Le titre sera à la fois disponible sur Switch, mais aussi comme le laissait présager la ressortie de son premier épisode, sur iOS, Android et PC uniquement en dématérialisé dès le 7 décembre prochain.

S’il s’annonce toujours aussi accessible et enfantin, la formule semble s’être perfectionnée et diversifiée, pour proposer un tout nouveau gameplay remis au goût du jour. Ce qui étoffera sans aucun doute, la palette de création de son propre univers. Le tout à un prix plus que raisonnable de 9,99 € sur PC et console et 5,49 € sur mobiles, nous ne pouvons que vous conseiller de découvrir ou redécouvrir cette petite pépite de créativité oubliée.