Dino Squad – Comme une réminiscence de l’antique série Dino-Riders

Des dinos, des gros flingues et du PvP… What could go wrong avec Dino Squad ?

Les amateurs de gaming mobile connaissent probablement le studio russe Pixonic pour son jeu multi War Robots, acclamé par la critique pro et les joueurs, qui a désormais dépassé les 150 millions de téléchargements. Le développeur vient de nous pondre l’annonce de son prochain titre, Dino Squad, qui porte bien son nom comme on va le voir, et qui rappellera aux plus anciens d’entre vous une série très sympa et vendeuse de jouets des années 80 : Dino-Riders, dont vous pourrez par curiosité ou nostalgie consulter la totalité des 14 épisodes en suivant ce lien.

Dino-Riders a de fait servi d’inspiration au studio quand il a été question d’un game-jam pour choisir le thème de son prochain jeu. La série présentait une guerre entre deux races extraterrestres transportées sur Terre à l’époque préhistorique, et chacune utilisait ses pouvoirs mentaux pour asservir ou apprivoiser des dinosaures avant de les blinder de gros guns. Dino Squad reprend un peu le même délire, les gens en moins.

Dino Squad est un jeu très axé multi, qui propose des affrontements à 6 joueurs contre 6, sur 6 maps différentes. Tout l’intérêt du gameplay reposera sur votre choix de dinosaure (surarmé et évolutif) parmi un roster de 17. Préférerez-vous la force brute du T-Rex, ou la vivacité du Velociraptor ? Ou encore la lente mais solide force tranquille du Triceratops ? Le combat à distance, ou au corps à corps ? Bref, tous nos chouchous d’enfance seront au rendez-vous pour se mettre copieusement sur le museau avec des joueurs du monde entier.

Le jeu est désormais disponible à la pré-inscription sur l’App Store et le Google Play Store. Il sera lancé officiellement le 29 avril sur les deux plateformes.