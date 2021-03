Destiny 2: Trials Of Osiris, ce n’est pas encore pour ce week-end

Les temps sont durs pour Destiny 2, on en veut pour preuve les nombreux reports d’évènements in-game. Véritable succès de l’année 2017, le jeu multijoueur de Bungie continue à proposer divers contenus afin de contenter sa base de fans toujours présente malgré l’échec de ce dernier. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, alors que l’évènement hebdomadaire Trials of Osiris est annulé pour la troisième fois consécutive à cause de nombreux problèmes techniques.

Pour les joueurs n’étant pas initiés avec cet évènement, Trials of Osiris propose aux joueurs de s’affronter dans des matchs PvP afin de sortir victorieux de sept affrontements et ainsi obtenir un équipement légendaire, leur permettant ainsi d’améliorer leurs panoplies. Le but était justement de faire un sans-faute durant les matchs afin d’obtenir un équipement aléatoire de haut niveau. Et forcément quand il s’agit d’aléatoire, il y a toujours des petits malins qui cherchent à mettre toutes les chances de leur côté. Et cela en truquant tout simplement les matchs.

Le principe est simple, par équipe de trois joueurs, les membres de la team vont s’équiper d’emblème spécifique avant le début du match, cet emblème faisant ici office de carte de visite pour les autres équipes utilisant le même procédé. À partir de là, les joueurs n’ont plus qu’à attendre de trouver un match, si l’équipe en face possède les mêmes emblèmes, ils entrent alors en contact et décident au hasard de quelle équipe gagnera. Si au contraire ils tombent sur une équipe lambda, les fieffés coquins se contentent simplement de quitter le match. Un procédé qui dérange fortement Bungie.

Due to an issue with Fireteam Rejoin functionality, Trials of Osiris has been disabled for the remainder of the weekend.

We will provide updates when available.

— Bungie Help (@BungieHelp) March 13, 2021