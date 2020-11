[Codex] Le mode New Game Plus d’un jeu – Recommencer une partie ?

Sans vouloir faire de jeu de mots avec le nom de notre site qui lui aussi s’élève à un niveau supérieur, le New Game Plus est avant tout un terme tout droit issu du jeu vidéo. Pour les plus acharnés d’entre vous, ce dernier vous sera probablement déjà familier, pour les autres qui aiment jouer quelques heures à un jeu avant de passer à un autre ou au mieux de le terminer pour ensuite le ranger à jamais, vous êtes sûrement passé à côté du New Game Plus.

Le terme New Game Plus est utilisé pour la première fois avec le jeu Chrono Tigger sorti sur Super Nintendo en 1995. Il n’est pourtant pas le premier jeu à utiliser cette mécanique, nous pensons notamment à The Legend of Zelda ou bien Super Mario Bros. et autres Ghosts’n Goblins. Ce mode présent principalement dans le jeu de rôle, consiste à recommencer l’aventure en gardant, pour son avatar, les statistiques et équipement durement acquis à la fin de la première partie.

Nous pourrions simplement traduire le New Game Plus par : “Le commencement d’un nouveau commencement”.

Le New Game Plus remonte à l’époque des jeux d’arcade où une fois le jeu terminé, il recommençait avec une difficulté ardue ou à une vitesse augmentée comme dans Pac-Man ou bien Donkey Kong, ce concept fut ensuite repris sur consoles.

Quelques exemples de New Game Plus :

Chrono Tigger : le jeu basé sur le voyage dans le temps nous propose des fins alternatives liées au moment et à la façon dont vous battez le boss final du jeu.

Super Mario Bros : ici, le jeu nous propose de recommencer avec une difficulté augmentée et tous les Goombas sont remplacés par des Bruyinsectes.

The Adventure of Link : Zelda 2 donne la possibilité de tout recommencer en gardant toutes ses statistiques, sorts et capacités et la disposition de certains donjons change.

Borderlands 2 : il est possible de refaire la campagne une nouvelle fois avec un niveau de difficulté bien plus élevé en gardant tout son équipement et ses niveaux.

Batman: Arkham Knight : le jeu recommence avec une toute nouvelle cinématique d’introduction.

La liste est très loin d’être exhaustive et maintenant que vous en savez plus sur le New Game Plus, n’hésitez plus à recommencer vos jeux, les développeurs ne manquent pas d’idées pour nous surprendre…