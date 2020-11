Sean Connery s’est éteint en cette période dédiée aux morts…

… et ce n’est pas une connerie, auraient pu dire les Inconnus. Sean Connery, le premier interprète de James Bond au cinéma, Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose ou encore, pour terminer, Henry Jones Sr, ou si vous préférez, le père d’Indiana Jones, nous a quittés ce 31 octobre 2020 à 90 ans. Une date un peu ironique, la journée de mort pour ce grand homme qui a joué le rôle de Don Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, un immortel dans Highlander…

Cette liste de films est très loin d’être exhaustive bien entendu, mais elle nous permet de rebondir sur le sujet qui nous intéresse ici, les jeux dans lesquels on le retrouve ou qui nous font penser à lui.

James bond 007 : Bons Baisers de Russie, reprend l’histoire du livre et du film, sorti sur Gamecube, PS2, Xbox et PSP. Sean Connery prêtera sa voix à son avatar tout au long du jeu.

Le Nom de la Rose, ou bien The Abbey of Crime en jeu vidéo, vous place dans le rôle de Guillaume de Baskerville dans un jeu en 3D isométrique, dans lequel, accompagné de votre disciple (interprété par Christian Slater dans le film), il vous faudra résoudre des crimes au sein d’une communauté avec des moines franciscains.

Indiana Jones et la dernière croisade, un jeu d’aventure de type point & click sorti en 1989, basé sur l’histoire du film du même nom. Ici Sir Sean Connery n’apparait pas directement, mais impossible de ne pas penser à ce jeu quand on parle d’Indiana Jones et de son père.

Sean Connery aura marqué l’histoire du cinéma et aura fait quelques apparitions dans le jeu vidéo, pas toutes mémorables certes, mais nous voulions ici lui rendre un dernier hommage, merci professeur Jones.