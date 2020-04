Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise précise sa date de sortie

En ces temps de disette informationnelle sur notre média préféré, la moindre annonce officielle fait plaisir. Surtout qu’aujourd’hui, nous allons aborder un jeu très particulier. Un ovni qui s’apprête à réitérer ses bizarreries sur Nintendo Switch. L’éditeur Rising Star Games vient de révéler la date de sortie du prochain chapitre de l’étrange saga Deadly Premonition. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise est prévu pour le 10 juillet 2020 exclusivement sur Switch.

À la fois prologue et suite de l’opus original, ce second épisode met en scène les agents Davis et Jones dans une nouvelle enquête liée à d’horribles meurtres. À travers les souvenirs d’un ancien agent du FBI, vous explorerez le passé de la ville de Le Carré toujours dans la peau de l’agent spécial York. Votre mission sera d’élucider le mystère qui entoure cette sordide affaire. On ne va pas se mentir, le trailer d’annonce de la date de sortie nous apprend strictement rien mais nous donne un assez bon aperçu quant à la narration du jeu. La vidéo est digne d’une introduction d’une série policière à la True Detective. Mieux encore, le premier opus reprenait toutes les mécaniques d’intrigue de Twin Peaks, autre série incontournable.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, bref récapitulatif par nos soins, Deadly Premonition est un jeu vidéo d’horreur psychologique en monde ouvert. Sous cette étiquette un poil barbare se cache un jeu d’un scénario fascinant et à la narration soignée. Malgré un gameplay loin d’être jouissif, le premier opus brillait par son intrigue et son énigmatique héros principal : York. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise semble à première vue reprendre la même recette. On espère toutefois que le gameplay sera nettement amélioré.

L’annonce de la date de sortie s’accompagne de trois légers détails :

Le jeu restera en monde ouvert où il sera possible de se déplacer librement à pied ou en skate-board. Il sera possible de s’adonner à des mini-jeux de toutes sortes comme du bowling ou de l’hydroglisseur. On pourra personnaliser notre avatar et son skate-board.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sortira le 10 juillet sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez (re)découvrir le premier chapitre Deadly Premonition Origins en bénéficiant de 50% de remise sur le Nintendo eShop (offre valable jusqu’au samedi 17 mai 2020).