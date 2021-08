Critique Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Mérite-t-il une médaille ?

Avant de nous attaquer à la critique de Jeux Olympiques de Tokyo 2020, nous souhaitons revenir aux origines même des Jeux Olympiques. Sachez que pour avoir un aperçu du tout premier évènement, il faudra revenir en 776 avant J-C, à l’époque il s’agissait d’épreuves sportives où les meilleurs athlètes du pays se réunissaient dans le sanctuaire d’Olympie en l’honneur de Zeus. À l’occasion, une trêve était donc instaurée dans le pays entier pour permettre aux sportifs et aux citoyens de profiter au mieux des évènements.

Voici donc les premiers éléments historiques qui se rapportent aux Jeux Olympiques. Pour faire le lien avec les jeux vidéo vous noterez que le tout premier jeu officiellement licencié J.O. traitant d’épreuves sportives remonte à 1992 et s’intitulait Olympic Gold. Depuis régulièrement nous avons eu droit à des licences tel que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques pour venir nous divertir sur consoles. Nouveau prétendant au titre de meilleur jeu de sport, le titre développé par SEGA propose de participer aux JO qui auraient dû se dérouler à Tokyo en 2020, malheureusement Covid oblige les Jeux n’ont pas eu lieu.

(Critique de Jeux Olympiques de Tokyo 2020 effectué sur une version PS4 fournie par l’éditeur)

Jeux et inclusivité

Manette en main, prêts à rapporter la gloire à votre pays, vous devrez tout d’abord passer par la case avatar. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous n’avons que rarement vu une personnalisation aussi complète que celle-ci. Il sera donc possible de donner vie à toutes vos idées et ce peu importe le genre ! Dans une société qui a bien du mal à être inclusive, SEGA nous donne ici une réelle leçon, car peu importe votre morphologie, le timbre de votre voix ou que sais-je encore tout (ou presque) sera possible, votre seule limite sera votre imagination !

Au-delà de l’aspect physique, vous pourrez aussi déterminer quel sera votre pied/main fort(e) selon les différentes épreuves sportives. Cette compétition est répartie en 18 épreuves, et nous pouvons clairement dire que le nombre d’épreuves est insuffisant. Les parties s’enchaînent très rapidement, sauf exceptions comme le tennis, le football ou encore le baseball. Ici, inutile de connaître des combos de la mort, la plupart du temps les touches seront tout simplement martelées pour tenter d’arriver le premier. JO de Tokyo 2020 se veut un jeu facile d’accès, peut être même trop ? Nous n’avons pas forcément été mis en difficulté au fur et à mesure des différentes épreuves.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2.0, ou pas.

Lors de cette critique, nous avons eu besoin de garder en tête que le gameplay était particulièrement orienté arcade, d’où sa facilité. Il y a malheureusement quelque chose qui nous a sauté au visage : les graphismes et la direction artistique. L’absence de réalisme des athlètes ainsi que des différents décors ne nous auront pas forcément ébloui par leur beauté, bien au contraire… En ce qui concerne les temps de chargement, certaines disciplines se verront agrémenter de menues explications sur les différentes installations sportives, de quoi vous permettre de briller en société lorsque vous parlerez des JO. Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pourra s’adresser à un public plutôt enfantin grâce à son accessibilité.

Un autre défaut sur lequel nous nous permettons d’insister est le nombre d’épreuves présentes. Bien évidemment, si vous jouez pour faire une partie rapide et quelques tours de piste, votre besoin sera comblé. Mais si au contraire vous souhaitez découvrir les joies de l’équitation ou tirer des flèches en plein dans le mille grâce à vos skills par exemple, eh bien ce ne sera pas possible. Au total, vous aurez la possibilité de participer à 18 épreuves contre les 46 épreuves traditionnelles des Jeux Olympiques.

Au-delà des options de personnalisation que nous ne pouvons que saluer, il manque cependant un détail non négligeable dans ce jeu. Nous constatons malheureusement une absence totale de représentations des Jeux Paralympiques, le gameplay aurait probablement été enrichi et différent, ce qui n’aurait pas pu faire de mal au vu du contenu proposé.

Nous en arrivons même à des comparaisons avec des titres beaucoup plus anciens comme les JO Athènes sorti en 2004. Le gameplay reste toujours le même pourtant la modélisation des athlètes était bien plus réaliste que ce qui nous est proposé ici et clairement c’est une différence de taille ! Athènes 2004 nous proposait pas moins de 24 épreuves contre 18 dans cette version. Ce ne sont que quelques points de comparaison mais qui nous permettent de faire la différence entre un jeu sympathique à jouer et un jeu qu’on effacera très vite de notre bibliothèque. Nous vous laissons le soin de deviner à quelle catégorie appartient Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Quid du fun ?

Évidemment si vous vous lancez dans un jeu tel que celui des J.O., vous rechercherez probablement ce coté fun du multijoueur. Après quelques parties endiablées avec ma chère acolyte little-otter, le fun fut de courte durée. Bien que l’esprit de compétition nous anime toutes les deux pour savoir qui ramènera l’or, il faut tout de même avouer que le jeu manque cruellement d’une réelle identité visuelle pour séduire.

Nous pouvons très facilement comparés cet opus à la licence Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, et là encore nous ne pouvons que souligner le vide intersidéral entre les deux jeux. La clique de Mario nous amène volontiers à un moment empli de convivialité, de rivalité et d’amusement, contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se traînent tout doucement à la dernière place et qui rate de très loin le podium.

Difficile pour nous de ne pas être déçus par ce titre, nous avions encore en tête les anciens titres associés aux JO, et la magie n’opère pas ici. Le jeu manque cruellement de nouveautés, et l’aléatoire récompense plus facilement que le skill du joueur.

Nous avons cependant était agréablement surpris par la création et les options de personnalisation de l’avatar, qui sont très complètes et surtout qui nous permet de créer un joueur à notre image (et ce quelque soit notre genre). Et pour ce point, la surprise est totale. Malgré tout, on remarquera que le jeu manque cruellement d’un mode paralympique.