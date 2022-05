Collectors de jeux vidéo – Notre sélection du mois de mai 2022

Les jeux AAA sont en vacances depuis plusieurs semaines maintenant, et pendant un petit moment encore si on en croit le calendrier des sorties, plus que pauvre pour ce type de production. Alors on se rattrape avec les expériences d’envergure plus modeste mais qui s’avèrent régulièrement hautement qualitatives. Et pour accompagner certains de ces titres, les éditeurs prennent le temps de nous proposer de belles éditions collectors à ajouter à notre collection déjà bien garnie. Pour ce mois de mai, on a de quoi se faire plaisir encore avec une belle variété de titres pour nous occuper en attendant l’arrivée de l’été et son lot de conférences riches en annonces enthousiasmantes.

Ganryu 2: Hakuma Kojiro (mai, 30 €)

Petite entorse à nos habitudes, il ne s’agit pas là d’une édition collector à proprement parler, ni même d’un petit coffret, mais d’une édition simple sans contenu particulier. La seule différence avec la version commerciale achetable chez tous nos bon revendeurs, c’est une cover alternative. Mais comme il s’agit d’une cover limitée à uniquement 1 000 exemplaires, on se doit de l’ajouter à notre ludothèque PS4 ou Switch, d’autant que Ganryu 2 est un excellent Beat’em up arcade à l’ancienne dans la lignée du premier épisode sorti en 1999 sur Neo Geo.

Sifu Vengeance Edition (3 mai, 50 €)

C’est l’une des pépite de ce début d’année, déjà sortie exclusivement sur les consoles PlayStation en dématérialisé, qui nous est proposée aujourd’hui dans une belle édition physique. Ce Beat’em up, parfois considéré comme trop exigent, se verra en plus doté à la même date de sa première grosse mise à jour ajoutant notamment plusieurs niveaux de difficulté pour que chaque profil de joueur puisse y trouver son compte. Concernant cette édition vengeance, celle-ci contient 3 lithographies, l’OST en format numérique, un mini Artbook de 48 pages ainsi qu’un superbe Steelbook pour un prix modique. – Auchan, Amazon, Micromania…

Trek to Yomi Limited Edition (5 mai, 50 $)

Édité par Devolver Digital qui a toujours un très bon œil pour déceler dans un océan de productions la petite perle à grand potentiel, Trek to Yomi arrive dès le 5 mai sur les consoles PlayStation, Xbox et PC en dématérialisé. Mais ce jeu d’action-aventure 2D fortement inspiré par les films de samouraï de Kurosawa, ne serait-ce que par son esthétique tout en nuance de gris, nous est aussi proposé dans une superbe édition limitée à 5 000 exemplaires exclusivement sur PS5. À noter qu’il sera aussi possible d’ajouter au panier l’un des 1 000 Artbook de 168 pages au format 20 x 28 cm. L’ensemble est prévu pour être expédié dès le mois de septembre prochain. – SpecialReserveGames

Prinny Presents NIS Classics Volume 2 Édition deluxe (13 mai, 60 €)

Comme son nom l’indique, il s’agit là du second volume d’une compilation de deux titres historiques de Nippon Ichi Software à paraître sur Switch. Le premier volume étant aujourd’hui assez compliqué à se procurer sans y mettre un prix indécent, il convient d’acquérir celle ci sans trop tarder pour qui veut être sûr de l’avoir. Et pour être totalement complet, sachez qu’un troisième opus est d’ors et déjà prévu pour cet été. En attendant, ce coffret nous permettra de (re)découvrir les excellents TRPG Makai Kingdom et ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, puis de se délecter de la bande son via le CD inclus et du mini Artbook. – Fnac, Amazon, Micromania…

Weird West (13 mai, 45 $)

Voici une nouvelle découverte de Devolver Digital avec ce Weird West, déjà sorti en version numérique le 31 mars dernier sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cet action RPG en vue isométrique a depuis été maintes fois salué par la presse et les joueurs, ce qui explique en partie la volonté des américains de Special Reserve Games de nous proposer une belle édition physique numérotée dans une jolie boite dont nous aurons en prime le choix de l’illustration. Les précommandes se termineront le 13 mai avec une expédition des articles prévue pour la rentrée. – SpecialReserveGames

Deliver us the Moon Édition Collector (19 mai, 100 €)

Dans ce thriller de science fiction se déroulant dans un futur post-apocalyptique, nous sommes envoyé en mission afin de sauver l’humanité, rien que ça. Pour cela, il conviendra de résoudre les nombreux puzzles qui jalonneront notre recherche d’une nouvelle source d’énergie sur la lune. Déjà paru fin 2018, une édition collector, limitée à 1 000 unités, est pourtant prévue pour PlayStation 4 pour ce mois de mai. On y retrouvera, en plus du certificat d’authenticité, l’édition deluxe du jeu dans un fourreau lenticulaire, une clé steam supplémentaire, la bande originale en double vinyle, une bande dessinée, un Artbook Hardcover, une affiche de la carte de la lune, une clé USB au contenu exclusif et un patch de la WSA. – Wired

The Ascent Édition Cyber (26 mai, 50 €)

Sorti l’été dernier sur les consoles Xbox et PC, puis un peu plus tard sur les consoles PlayStation, The Ascent a connu son petit succès grace à son univers particulièrement bien travaillé et à son gameplay nerveux en shoot à la troisième personne très addictif. Une édition physique dite Cyber va pourvoir être vendue chez tous nos marchands habituels dès le 26 mai avec des bonus des plus sympathiques. Disponible pour PS4, PS5 et Xbox, ce petit coffret contiendra en plus du jeu sur disque, son OST, un mini Artbook et un superbe Steelbook. – Fnac, Amazon, Micromania