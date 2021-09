Jouer au casino sur consoles PlayStation

Les consoles de Sony ont beau être à chaque fois de plus en plus puissantes pouvoir faire tourner des jeux de dernière génération aux graphismes de haute volée, ce n’est pas pour autant qu’elles ne permettent pas aussi de jouer à des jeux moins gourmands en puissance, mais tout aussi divertissants. Les jeux de casino font partie de cette catégorie-là, à savoir des jeux qui sont de simples retranscriptions d’un loisir réel mais pas toujours accessible à tout le monde, que les casinos soient fermés pour cause de Covid ou que vous viviez dans une région sans aucun de ces établissements à proximité.

De nos jours, ce sont plutôt les casinos en ligne qui attirent la plupart des amateurs de jeux d’argent, car ils proposent aussi bien des machines virtuelles que des room en live rappelant l’ambiance d’un véritable casino. Mais certains développeurs ont aussi essayé de surfer sur la vague en recréant dans leurs jeux vidéo cette atmosphère particulière. Si les jeux de casino sont bien moins nombreux que les simulations de sport ou les jeux de tir, certains titres sortent du lot en proposant des manières différentes de vivre le casino.

The Four Kings Casino and Slots (PS4/PS5)

Voilà le jeu qui retranscrit au plus près l’expérience du casino puisque celui-ci a reconstruit de toutes pièces un grand casino virtuel dans lequel le personnage, à travers un avatar créé en début de partie, peut se balader et s’asseoir aux tables qu’il souhaite en fonction de ses jeux préférés (poker, machines à sous, roulette, …). Le principal attrait de ce jeu est qu’il est un MMO où vous affrontez d’autres joueurs en ligne et en temps réel. Chaque succès vous permet de gagner plus de points pouvant ensuite vous servir à décrocher différentes tenues et accessoires pour personnaliser votre avatar.

Enfin, tous les trois mois, un classement final est publié et le meilleur joueur de chaque room verra son portrait accroché dans le hall du casino pour les trois prochains mois, le temps d’une nouvelle saison. Il est à noter que dans The Four Kings Casino and Slots, comme dans tous les jeux suivants présentés dans cet article, l’argent dépensé ou gagné est toujours entièrement virtuel et qu’il n’y a donc aucun risque financier, ce qui permet également de jouer plus détendu ou de tenter des coups un peu fous que l’on aurait jamais osé faire avec de l’argent réel.

Prominence Poker (PS4/PS5)

Le poker est bien entendu le plus populaire et le plus joué des jeux de casino, et il mérite donc bien un jeu pour lui tout seul. Et s’il en existe plusieurs, Prominence Poker est très certainement le plus plaisant car les graphismes y sont très travaillés et permettent de jouer dans divers environnements différents, souvent lugubres et inattendus, et non pas dans le seul faste d’un casino. Le jeu est une véritable aventure puisqu’il s’y trouve un mode Solo où vous débarquerez dans la ville de Prominence et devrez tracer votre chemin à travers diverses parties et défis jusqu’à affronter « Le Maire », grand boss de la ville. Mais il y a aussi un mode multi-joueurs où vous pourrez affronter d’autres joueurs en ligne à travers tournois et évènements quotidiens.

Red Dead Redemption 2 (PS4/PS5)

Bien sûr, Red Dead Redemption 2 est tellement plus qu’un jeu de casino. Considéré par de nombreux spécialistes comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, cet opus de Rockstar Games nous fait suivre l’histoire d’une bande de hors-la-loi à travers le Far West de la fin du 19ème siècle. Et évidemment, qui dit western dit saloons, et qui dit saloons dit jeux d’argent. Et il existe en effet nombre de quêtes et activités secondaires à faire touchant de près aux jeux de casino, comme c’était également le cas dans la plupart des GTA. Les grands classiques sont ainsi présents mais aussi d’autres jeux plus incongrus, comme la possibilité de parier sur des matchs de bras de fer. Si Red Dead Redemption 2 n’est pas un jeu de casino à proprement parler, il réunit toutefois suffisamment d’éléments proches de cet univers pour faire partie de cette liste.

Playwize Poker & Casino (PS2, PSP)

Et puis terminons par un petit bond en arrière avec ce jeu qui était un des tout premiers jeu de casino accessible sur une console de Sony. Sorti en juin 2006, Playwize Poker & Casino permettait de balader son avatar au sein des cinq casinos les plus prestigieux de la planète pour tenter de remporter le pactole. S’il n’est bien sûr plus vraiment d’actualité aujourd’hui, il était à l’époque un précurseur et a permis à de nombreux joueurs d’apprendre les rudiments du poker, du blackjack ou encore du craps, avant même que ceux-ci ne soient à la mode comme à présent.