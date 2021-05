Broken Veil vous terrifiera et réveillera vos peurs infantiles !

Étant enfant, avez-vous déjà ressenti cette terreur grouillante sous votre peau ? Cette peur viscérale qui vous prenait aux tripes, à un point tel que pas mêmes les bras les plus accueillants ne pouvaient vous réconforter ? Si oui, alors bienvenue dans Broken Veil !

La plupart des jeux d’horreur utilisent souvent des bestiaires assez peu variés, malgré des créatures toutes aussi terrifiantes les unes que les autres. Et ce dans le jeu vidéo comme au cinéma, où dans quasiment tous les films d’horreur avec une entité malveillante, on se retrouve avec une affreuse bestiole ; sauf exception, comme le cinéma de Jennifer Kent ( Mr Babadook ) qui joue énormément sur les peurs enfantines, simple mais efficace !

Dans ce puzzle-plateformer d’horreur à l’ère post-soviétique, vous incarnerez un jeune garçon en proie à la pire angoisse qui puisse arriver à un enfant : ne plus retrouver sa mère. Votre but sera donc ici de retrouver les bras maternels, mais la tâche sera loin d’être simple puisque votre personnage est atteint de prosopagnosie ( kezako ? La prosopagnosie est une maladie qui touche l’acuité visuelle, les personnes atteintes de cette pathologie sont incapables de reconnaître les visages, qu’ils soient familiers ou non).

L’histoire est posée, vous savez désormais à quoi vous attendre. Dans ces ténèbres grandissantes vous pourrez cependant trouver du réconfort et de l’aide grâce à des chats qui vous accompagneront dans cette quête pour retrouver votre mère. Ceux-ci pourront se déplacer dans des endroits inaccessibles à votre personnage et vous pourrez les guider à l’aide d’un laser.

Si le genre du jeu et la direction artistique nous rappellent fortement Little Nightmares (jeu que nous ne pouvons que vous conseiller), il faudra encore patienter pour pouvoir espérer y jouer. En effet, les développeurs de Sinistrum Games lanceront bientôt la campagne Kickstarter pour pouvoir financer ce petit bijou indé ! Pour le moment le jeu peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur Steam.

Nous suivrons de très près le lancement de Broken Veil car comme nous pouvons le supposer, cette ambiance horrifique sur fond de misère sociale dans l’ex-URSS ne pourra que fonctionner et nous procurer les frissons tant attendus !