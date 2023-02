Critique Bob l’éponge: The Cosmic Shake – Une aventure carrée

Suite au succès du remaster de Battle for Bikini Bottom, quoi de plus normal de voir un tout nouveau titre estampillé Bob l’Éponge format plateformer 3D. Annoncé en 2021 lors d’un showcase dédié aux jeux THQ Nordic, Bob l’Éponge: The Cosmic Shake nous plonge dans un voyage entre les dimensions incluant de multiples transformations pour notre éponge carrée préférée.

Les plateformers 3D se faisant plutôt discrets, du moins sur les consoles qui ne partagent pas le logo Nintendo, cette nouvelle itération était suivie du coin de l’œil par bon nombre d’amateurs du genre. Mais au final, est-ce que le titre n’est qu’une vaine tentative de capitaliser sur le succès du remaster ou est-ce un projet de cœur, réalisé avec amour et, comme dirait notre ami Bob, imagination ?

(Critique de Bob l’Éponge: The Cosmic Shake sur PS5 réalisée à l’aide d’une copie fournie par l’éditeur)

Saute ! Frappe ! Ramasse !

Ceux ayant frôlé du bout des doigts le remaster sorti quelques années plus tôt ne seront pas dépaysé car on retrouve ici peu ou prou les mêmes mécaniques. Bob l’Éponge: The Cosmic Shake est un plateformer 3D classique, s’appuyant sur des bases solides sans transcender la formule que le précédent opus avait instauré. Il sera ici question de sauter, frapper, amasser des tokens et débloquer de nouveaux pouvoirs au fil de l’aventure.

Ce qui change, par contre, c’est que nous ne contrôlons ici que l’éponge jaune, contrairement à Battle for Bikini Bottom qui nous permettait de prendre également le contrôle de Sally et Patrick, chacun disposant de leurs propres capacités. Ici, ce sera donc à Bob d’endosser la plupart des power-ups dont nous gratifiera le jeu. Ainsi, nous débloquons la capacité d’utiliser un grappin, de rouler sur des boules, de chevaucher des hippocampes ou encore d’utiliser notre slip pour nous propulser à l’aide de lance-pierres.

Par ailleurs, certains objets à collecter ne seront accessibles qu’après avoir assez avancé dans le titre pour débloquer le pouvoir adéquat, donc il est inutile de chercher à tout obtenir dès votre premier passage. En sachant que le dernier pouvoir se débloque dans le tout dernier niveau, juste avant le boss de fin, autant dire que faire le jeu en ligne droite est la meilleure solution pour pouvoir se mettre à explorer sereinement.

Nous pourrons également compter sur la volonté de Purple Lamp, les développeurs du titre, de varier les situations au cours des différents niveaux. Des courses d’hippocampe sur rail, aux mini-jeux de fête foraine en passant par une phase en mode beat’em all 2D, le titre sait briser la routine tout au long de l’aventure.

Donnez de la voix, et la bonne !

Le point qui fera plaisir aux fans du dessin-animé, et surtout aux amateurs de bonne version française, est la présence au casting de tous les doubleurs originaux. Intégralement doublé en français, le titre jouit ainsi d’une cohérence parfaite avec le média dont il est tiré, ajoutant encore un peu plus de plaisir à notre vagabondage entre les dimensions. Malheureusement, le titre pêche sur d’autres points…

Nous n’allons pas parler de scénario ici, tant il tient sur un post-it et, à vrai dire, ce n’est pas ce qu’on vient chercher en jouant à un titre. Non, ce qui fait un peu mal, c’est la qualité technique globale du titre : si les cinématiques s’en sortent avec brio et transmettent bien l’atmosphère de l’œuvre, les phases de gameplay, elles, souffrent d’un cruel manque de finition. Clipping, textures baveuses, quelques ralentissements, environnements vides et même bugs sonores, le titre est jalonné de petits couacs qui finissent par devenir grands.

Même si on prend plaisir à sillonner les différents univers de Bob l’Éponge: The Cosmic Shake, qui brillent tout de même par la pluralité des environnements et des ambiances proposées, on était en droit d’attendre un peu mieux d’un titre annoncé depuis presque deux ans.

Un jeu à patounes, mais quel jeu à patounes !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre se veut généreux dans les activités proposées. Certains habitants de Bikini Bottom vous demanderont parfois de retourner dans des mondes déjà visités afin d’accomplir de nouvelles tâches, vous permettant ainsi de débloquer quelques costumes supplémentaires et autres petites sucreries pixellisées.

De plus, il y aura fort à faire en terme d’objets à ramasser : outre les costumes à acheter contre de la gelée, il vous faudra amasser des pièces afin de débloquer les différents paliers dans la boutique. À cela se joignent les post-it de Patrick, les spatules dorées, les cachettes de Spot et les secrets, un par niveau.

Vous l’aurez compris, si vous désirez remettre de l’ordre dans ce chaos cosmique, et cela à 100%, il vous faudra fouiller les mondes dans les moindres recoins, quitte à réaliser quelques allers-retours en attendant d’obtenir les bons pouvoirs. Bien sûr, rien ne vous force à tout collecter et le titre ne vous mettra jamais de barrière pour conditionner votre progression.

Bob l’Éponge: The Cosmic Shake ne réinvente pas la roue, mais la fait tourner plutôt bien, esquivant les obstacles sur sa route. On notera tout de même quelques secousses par moment, surtout du côté technique, mais le titre reste une machine bien huilée, calibrée, qui sent bon la nostalgie et les jeux de plateformes de l’époque Playstation 2. Purple Lamp signe ici son propre Bob l’Éponge, respectant l’univers instauré par le dessin-animé à la perfection, jusque dans ses doublages. Bob est naïf, Patrick est stupide, Carlo est énervé et Monsieur Krabbs toujours aussi avare. On regrettera, justement, les quelques bugs sonores qui viennent ternir un doublage proche de la perfection.

En se payant le luxe d’être un bon plateformer 3D, Bob l’Éponge: The Cosmic Shake est un bon titre tout court. Souffrant de quelques lacunes facilement retirables via un patch, il est une véritable bouffée d’air frais. Un bon petit jeu aux accents nostalgiques, guidé par la volonté de bien faire et de respecter l’œuvre dont il est issu.