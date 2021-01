Biomutant sortirait finalement après le mois de mars 2021 !

Biomutant commence réellement à se faire attendre, car déjà annoncé il y a trois ans par THQ Nordic et son développeur Experiment 101, le jeu s’est depuis fait très, très discret, réapparaissant début 2019 avec un nouveau trailer et gardant plus ou moins le silence radio depuis. Les raisons de ce mutisme ne sont pas très claires, mais on imagine aisément que cet ambitieux projet s’est montré plus compliqué que prévu à développer pour le petit studio derrière et surtout coûteux pour THQ Nordic.

Pourtant très attendu par bon nombre de joueurs, on espère le voir arriver très prochainement et ce sera, si tout va bien, sans doute le cas. En effet, GamesIndustry avait obtenu de la part de l’éditeur quelques informations allant en ce sens grâce à une interview de Klemens Kreuzer, PDG de THQ Nordic. Cet entretien laissait entendre que “cette sortie de très grande importance” aurait lieu avant la fin du premier trimestre 2021, soit avant avril, mais il n’en serait rien finalement.

Cette information provient directement de GamesIndustry via Twitter qui, après un update de la part de THQ Nordic, a tenu à éclaircir les choses et prévient donc que la sortie de Biomutant interviendrait non pas à la fin du premier trimestre 2021, mais durant la prochaine année fiscale, soit entre avril 2021 et la fin mars 2022, ce qui est une fenêtre plus que large, avouons-le.

For the record: This article previously stated Biomutant is due for release in Q1 2021. THQ Nordic has reached out and clarified that the game is actually slated for its next financial year, which starts in April. https://t.co/43ETgXOhgC — GamesIndustry (@GIBiz) January 8, 2021

Cependant, le fait que l’interview avec Klemens Kreuzer ait laissé entendre que le jeu pourrait rapidement sortir est une bonne nouvelle qui pourrait laisser penser que Biomutant sortirait au moins cette année. C’est en tout cas ce que l’on espère tous. Quant à savoir si le titre sortira aussi sur la nouvelle génération de consoles, il faudra attendre encore un peu, même si très franchement, on ne serait pas surpris outre mesure que ce soit le cas.