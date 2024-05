Armored Core – Hidetaka Miyazaki ouvre la porte à un nouvel opus

On a tous notre petite marotte personnelle, et dans le jeu vidéo, Hidetaka Miyazaki ne fait pas exception. Avant de devenir la tête pensante de la licence des souls ayant révolutionné tout un pan du média, le japonais avait fait ses premières armes en tant que réalisateur sur la licence Armored Core. Un retour aux sources que le bonhomme a pu concrétiser l’an passé avec un nouvel épisode sans compromis.

Auréolé du titre de meilleur jeu d’action aux Game Awards 2023, Armored Core VI: Fires of Rubicon a été autant un succès critique que commercial. En effet, bien que l’on ne dispose pas de chiffres globaux de vente précis, le titre s’était déjà vendu à plus de sept cent milles exemplaires en un mois rien que sur le territoire japonais. Une performance remarquable sans doute aussi favorisée par l’aura de FromSoftware.

Et alors que nous sommes à un tout petit mois de la sortie du très attendu DLC d’Elden Ring, Shadows of the Erdtree, et au détour d’une interview pour IGN Japon concernant cette sortie, le PDG du studio s’est dit très satisfait et optimiste quant à l’avenir d’Armored Core :

« Armored Core est très important pour FromSoftware. C’est pourquoi la licence devrait se poursuivre à l’avenir. Je pense qu’Armored Core VI a été une réussite. D’un autre côté, tout n’a pas été parfait, et il y a encore place à mieux faire, je n’ai donc pas l’intention d’en rester là »

Si on nous avait dit il y a une décennie qu’une licence aussi niche renaîtrait ainsi, et rencontrerait un public au-delà de sa base historique, jamais nous ne l’aurions cru. Et pourtant, aujourd’hui, tous les voyants semblent au vert pour que même septième Armored Core voit le jour dans les prochaines années.

Une vibe Mecha qui revient même en force, toutes proportions gardées. Il y a eu Daemon X Machina en 2019 sur Switch, un titre fort sympathique dont un second opus a été annoncé l’an dernier, Megaton Musashi W: Wired paru le mois dernier ou encore Mecha Break dont l’annonce d’il y a quelques mois nous a plutôt emballée. Une chose est sûre, on va pouvoir continuer à jouer avec des gros robots pendant encore un bon moment.