Akira – Session de rattrapage en 4K dans les salles obscures

Nul ne saurait ignorer Akira. Il s’agit d’une des œuvres majeures, toutes époques confondues, de l’animation japonaise. C’est aussi et avant tout un manga papier, à la base, violent, plein de tensions, d’actes héroïques et également désespérés, de personnages charismatiques, et d’une vision de l’avenir du monde assez sombre, d’autant plus qu’elle se déroule précisément à notre époque, alors qu’elle a été publiée dès 1982. On en parle des Jeux Olympiques de 2020 évoqués dans Akira ?!

Pour les profanes, Akira est une œuvre dystopique qui aborde beaucoup de thèmes différents, tels que la délinquance juvénile, le nucléaire, les mutations génétiquement créées ou encore les pouvoirs psychiques ou la camaraderie entre jeunes adultes en devenir, le tout au sein d’un Japon dévasté par une catastrophe qui n’a de nos jours plus rien d’inconcevable. Le manga donnait naissance en 1988 (1991 en France) à un film animé dirigé par l’auteur même de la saga papier, Katsuhiro Otomo.

Envie de la conduire (à nouveau), Tetsuo ?

Akira était une merveille d’animation à sa sortie initiale, et son OST magistrale demeurera à jamais une pépite sonore quasiment inégalée. C’est cette grande œuvre qui vous sera à nouveau proposée en version 4K sublimée dans les salles obscures à compter de ce mercredi 19 août, une belle occasion pour le découvrir si vous n’en aviez pas entendu parler avant, ou pour le revoir pour la millième fois dans des conditions optimales si vous êtes déjà adepte de ce film.

Alors par contre, petite parenthèse : si vous n’avez jamais lu le manga, vous risquez d’être grandement perdu en visionnant le film, puisqu’il résume (avec toute la maestria évoquée ci-dessus, ceci dit) des tomes de BD (14) d’épaisseur plutôt conséquente en quelque 120 minutes, donc il va sans dire que des ellipses ont été nécessaires afin de rendre la durée du long-métrage acceptable.

Pour terminer, parce qu’après tout, hein, c’est quand même un peu notre fond de commerce, sur NG+, parlons jeux vidéo Akira. Rassurez-vous, ça ne va pas vous manger votre après-midi en lecture, car en dépit de la place prépondérante de cette œuvre dans le paysage manga et animation, elle n’aura curieusement connu que peu de versions vidéoludiques.

On retiendra un visual novel basé sur le film qui nous intéresse aujourd’hui, paru sur Famicom et jamais sorti du Japon (ROM non-comprise bien sûr), une adaptation Amiga qui est par beaucoup considérée comme l’un des pires jeux du système qui l’accueillait, et un jeu de flipper sorti sur PlayStation 2. Vous le voyez, tout ceci ne rend guère hommage à la grandeur de cette merveille… Ho, et certains titres jamais parus ont été exhumés en fouinant, comme cette version incomplète d’une tentative Mega Drive (article détaillé en bas de cette page)…

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter que les cinémas présents près de chez vous fassent partie de la liste de ceux qui proposeront dès mercredi 19 août la version 4K d’Akira sur grand écran. En fouinant un peu vous trouverez la liste des cinémas répondant à l’appel par ici.