Age of Water – Waterworld, le MMO ?

Sous-genre de la science fiction, le genre post-apocalyptique, ou post-apo, possède une identité très marquée et reconnaissable qu’il doit à une œuvre phare, MAD MAX. Une œuvre proche du cahier des charges stylistique qui pourrait se résumer en la trinité suivante : du sable, des punks et des bagnoles. Un trio d’éléments récurrents dans chaque œuvre arborant “l’esthétique post-apo”, et ceux jusqu’à récemment.

En effet, des versions alternatives de post-apo ont fait leur apparition au cours des années 2000. la plus marquante étant l’apocalypse zombie que l’on retrouve de 28 jours plus tard à The Last of Us. Pourtant, d’autres œuvres avaient déjà tenté de bouleverser cette formule en changeant un seul élément. C’est donc ainsi qu’en 1995 sort “MAD MAX sur l’eau”, communément appelé “Waterworld”.

Un film du réalisateur Kevin Reynolds qui conte les pérégrinations de Kevin Costner dans un monde ayant subi la fonte des glaces, avec pour conséquence une forte montée des mers et océans, pour une planète plus bleue que jamais. Un résumé des plus succinct qui vous présente à la fois le film Waterworld et le jeu faisant le titre de cet article, Age of Water, pratique.

Car s’il n’est pas une adaptation pur jus du film de 1995, le jeu développé par Three Wales Studio en reprend tous l’univers pour en faire un MMO. Ainsi, Age of Water vous propose de créer un personnage pour embarquer sur un radeau à moteur et tenter de survivre sur les grandes étendus aquatiques. Il faudra découvrir les différentes structures sur lesquels l’humanité subsiste encore afin d’y récolter des ressources, améliorer son navire ou alors se bâtir un catamaran digne de celui de Kevin Costner.

Et il faudra bien ça pour faire face aux attaques de pirates, ou à l’inverse faire main basse sur les navires de marchandises. Des affrontements au gameplay assez similaire à tout autre combat de véhicules dans un jeu vidéo. Par contre, il reste à voir ce que donneront les phases “à terre”. Comme la plupart des MMO, Age of Water proposera des quêtes à effectuer seul et d’autres en équipe. Tout ceci baignant dans une direction artistique définitivement cartoon rappelant un jeu un peu similaire, Sea of Thieves.

Venant tout juste d’être annoncé, les informations concernant Age of Water sont encore maigres. Néanmoins, on peut déjà vous dire que le jeu est prévu sur PC via la plateforme de l’éditeur Gaijin Entertainment et que les inscriptions à la béta sont ouvertes sur le site officiel du jeu. Reste à voir si ce futur MMO saura se faire une place sur les mers sans pitié du genre.