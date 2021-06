[E3 2021] A Plague Tale: Requiem – Une suite confirmée

Le 14 mai 2019, Asobo Studio nous épatait avec son nouveau titre A Plague Tale: Innoncence. Nous suivions les aventures de Amicia et Hugo de Rune, deux frère et sœur devant fuir l’Inquisition alors que le pays subit la guerre et la Peste Noire. Aujourd’hui, lors de la conférence Xbox – Bethesda, nous avons la confirmation qu’une suite est en développement, nommée A Plague Tale: Requiem.

Un teaser d’un peu plus d’une minute nous a été dévoilé, dans lequel nous entendons supposément Amicia parler avec un homme. Nous y apercevons Amicia et son frère ayant quelque peu grandi, un personnages aperçu dans le premier opus, et d’autres qui nous semblent inconnus. Bien entendu les rats seront toujours là. Mise à part cela, nous n’avons pas grand chose à nous mettre sous la dent.

A défaut de nous révéler plus d’information, ce trailer a le mérite de faire monter la hype. D’autant que les images diffusées semblent être directement issues du jeu, et clairement, ce qui nous est proposé ici est loin d’être désagréable à regarder ! Espérons que le scénario sera à la hauteur des graphismes et surtout dans la lignée de son ainé, qui a su convaincre bien des joueurs.

Que pouvons nous espérer de cette suite? A Plague Tale: Innocence a tout de même mis la barre très haut. La direction artistique, l’ambiance sonore et le scénario étaient à couper le souffle. Ce titre fut une véritable claque pour toute une frange de joueur dans le monde du jeu vidéo. Rares sont les reproches que l’on pouvait faire à se premier volet, si ce n’est un gameplay parfois redondant et une IA pas toujours affûtée.

A Plague Tale: Requiem va t-il corriger ces quelques défauts ? Hugo était un handicap volontaire dans le premier opus, en sera t-il de même dans celui-ci, ou la co-op sera t-elle présente ? D’ailleurs, va-t-on incarner Amicia ? Ce teaser et le peu d’éléments qu’il nous offre amène son lot de questions.

Voici donc les quelques informations que nous avons pu glaner lors de cet E3. Espérons que le studio français communiquera un peu plus avant le sortie de A Plague Tale: Requiem, qui pour le moment est annoncé pour 2022.