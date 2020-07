A Hat in Time – À quand les DLC sur nos consoles ?

La console oubliée, la console délaissée, mais la console veut ses DLC !

Apparu initialement le 5 octobre 2017 sur PC suite à un Kickstarter plus que réussi, il n’aura pas fallu bien longtemps à A Hat in Time pour arriver sur nos consoles de salon afin de cumuler ses 500 000 ventes ! Malheureusement, depuis cette sortie en fanfare, aucune mise à jour ne fut déployée sur PS4 et Xbox One, nous laissant sur notre faim de nouveauté, notamment des nombreux ajouts PC opérés par le studio indépendant ces trois dernières années.

Pourtant, sur Steam, le jeu d’action-plateforme, reprenant les codes de vieux classiques, s’étoffe de multiples mises à jour ajoutant de réels apports. Sans oublier les mods offerts par la communauté, permettant de profiter du jeu dans la langue de Molière, pendant que les versions consoles restent oubliées malgré l’univers enfantin qui ouvre le jeu à un large public.

Puis silence radio, le jeudélaissant complètement les joysticks jusqu’à l’annonce d’une version Switch, promettant de rattraper rapidement le retard pris par les versions PS4/Xbox. Cette version Nintendo proposait dès sa sortie d’énormes patchs de correction de bugs, l’ajout de modes visuels tels que le flou des mouvements, ainsi qu’un nouveau mode de difficulté accompagné d’une myriades de collectibles de personnalisation.

Mais surtout deux nouveaux chapitres scénarisés : Seal the Deal, qui vous invite à bord d’un immense bateau de croisière sur les mers arctiques, et Nyakuza Metro proposant dix nouveaux sabliers (équivalents d’une étoile de Mario 64), dans une sombre cité malfamée. Suivi aussi du mode deux joueurs, permettant de parcourir l’aventure entière avec un ami. Ou bien du mode party, qui invite quant à lui une cinquantaine de joueurs mais qui n’auront qu’un impact visuels sur vos niveaux.

C’est finalement à la date du 24 février 2020 que Gears for Breakfast publie via un tweet les premières nouvelles inespérées de tout ces contenues additionnels sur consoles :

“Voici un aperçu de notre travail chez Gears for Breakfast : A Hat in Time avec Seal the Deal et Nyakuza Metro tournant sur PS4 (et Xbox One) ! Il reste toujours du travail pour l’achever, donc ça pourrait prendre un peu de temps avant qu’on en ait plus à montrer/annoncer, mais restez à l’écoute !”

Le tout accompagné d’une très courte vidéo présentant le menu d’ouverture du dernier DLC, sous-titré d’un sobre “press any button” et ravivant l’espoir de pouvoir mettre un jour la main sur les trophées/succès de cette nouvelle aventure…