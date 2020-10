Ces 5 jeux vidéo devenus populaires après leur interdiction à la vente

Le monde vidéoludique n’est pas épargné par la censure ou l’interdiction totale d’une commercialisation. Ainsi, certains ont marqué l’histoire depuis un contenu “osé”. Quels sont les 5 jeux vidéo ayant le plus secoué les médias ? Pourquoi télécharger un VPN peut vous aider à retrouver ces jeux considérés comme “illégaux” ? Cet article vous apportera des réponses.

Rapeplay et son concept inquiétant

Développé en 2006 par la société japonaise Illusion, Rapeplay est un jeu basé sur un concept très particulier. Controversé par l’ensemble des médias, le titre est rapidement devenu interdit dans la majorité des pays (américains, européens et asiatiques). En tant que prédateur sexuel, l’objectif principal de ce soft consiste à violet une mère et ses deux filles. Évidemment, la moralité de cette expérience est plus que dérangeante.

Conçu pour fonctionner sur PC, l’Australie est le premier pays à recevoir les premières copies. Très rapidement, une décision nationale interdit la commercialisation du jeu vidéo. Suite à cela, les autres continents se rallient pour une décision similaire.

Dans l’espoir de vendre quelques unités de Rapeplay, le studio Illusion s’oriente vers la vente en ligne. Cependant, Keith Vaz, un membre du parlement britannique, se rend compte de la disponibilité du jeu et renforce son interdiction. Aujourd’hui, seule quelques régions de divers pays autorisent le téléchargement du titre.

Football Manager 2005 et la politique chinoise

Football Manager est un jeu de gestion d’équipes de football édité par Sega. S’il est très populaire depuis sa sortie en novembre 2004, peu d’internautes ont conscience de son interdiction sur le sol chinois. Vous pourriez rapidement vous interroger sur la raison de cette censure. Pour comprendre cela, un bref aperçu des nations sélectionnables est nécessaire. Ainsi, une multitude de pays indépendants sont proposés aux joueurs, jusqu’à constater la présence du Tibet.

Ce détail, pourtant mineur aux premiers abords, soulève une question délicate sur l’identité de cette dernière région. D’après le gouvernement chinois, le jeu est “une atteinte à la souveraineté et l’intégrité territoriale”. En réponse, Sega proposa d’apporter une correction. Toutefois, cette censure attisa la curiosité des pirates. Quelques semaines plus tard, de nombreuses copies illégales circulaient sur le sol chinois. L’interdiction fut alors conservée.

Le très dérangeant Manhunt

Si vous pensez que Grand Theft Auto et God of War sont des références en matière de violence, un simple test de Manhunt remettra votre jugement en question. Très critiquée en Angleterre, ce jeu fait une nouvelle fois l’impasse sur la moralité. Le joueur y additionne les meurtres sanglants où le scénario semble dispensable.

En 2007, les studios Rockstar “remettent les couverts” avec Manhunt 2. Avant sa sortie officielle, plusieurs pays anticipent les conséquences en interdisant la commercialisation du titre. Les développeurs se lancent alors dans des démarches judiciaires afin de permettre la distribution de leur création. Depuis, le titre reste absent dans certains catalogues nationaux.

Dead Rising 3 interdit en Allemagne

En juin 2014, Microsoft commercialisa sa Xbox One sur le continent européen. Avec un line-up fourni, la console disposait de nombreux atouts séduisants. Pourtant, un jeu “day one” attira la curiosité du gouvernement allemand : Dead Rising 3. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le pays considéra que les ennemis zombies ressemblaient fortement à de simples humains.

L’Allemagne remporta sa victoire contre Microsoft en empêchant la commercialisation de ce jeu sur son territoire.

Mass Effect et le lesbianisme

Et si une simple scène d’amour entre deux femmes pouvait provoquer une censure nationale ? Cette décision fut prise par Singapour par rapport au jeu Mass Effect sorti en 2007. De nos jours, une telle réaction reste incompréhensible pour les Français.

Le Venezuela et sa restriction nationale

Le Venezuela adopté depuis quelques années une politique particulière à l’égard des jeux vidéo. En effet, le pays a mis en place depuis 2010 une loi interdisant tous les jeux présentant des scènes violentes. En cas d’infraction, un développeur, vendeur ou un joueur peut être puni de 5 ans de prison. Dès l’adoption de cette réglementation, plus de 13 000 parties ont été littéralement supprimées.

Télécharger un VPN pour contourner une interdiction

Télécharger un VPN et une solution efficace pour contourner une interdiction nationale. La connexion à un réseau intermédiaire et le masquage de l’adresse IP rendront impossible la localisation de l’internaute. Pour cela, la souscription à une offre proposée par un fournisseur est indispensable. Une fois cette étape réalisée, l’installation d’un programme spécifique vous permettra de paramétrer votre nouvelle connexion internet.

Les réseaux privés virtuels gratuits sont cependant déconseillés. En effet, la fiabilité discutable de ces services risque de vous décevoir illégitimement. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les commentaires laissés par des utilisateurs expérimentés.

L’histoire compte de nombreux exemples de censures dans le domaine vidéoludique. Télécharger un VPN vous permettra de passer outre ces réglementations nationales.