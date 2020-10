5 jeux annulés portant la signature de grands réalisateurs du cinéma

Vous avez sûrement déjà entendu l’expression qui dit que tous les arts se mêlent aux jeux vidéo, que ce soit bien évidemment par le prisme de la musique, capable de définir toute l’ambiance d’un univers, ou le cinéma dont on retrouve l’empreinte des réalisateurs dans chaque mise en scène des cinématiques ambitieuses.

Cependant, il arrive parfois que ce melting-pot de création nécessaire à la conception d’un jeu fricote plus encore avec le septième art, comme nous l’avions vu lors d’une précédente chronique traitant de cinq jeux portant la signature de grands réalisateurs de cinéma.

Aujourd’hui, c’est une facette un peu plus sombre que nous allons évoquer, toujours en sélectionnant des grands réalisateurs du cinéma, mais qui cette fois ont participé à un projet vidéoludique annulé à un stade avancé, de gré ou de force.

Sundown

Vous le remarquerez bien assez tôt, il est un nom très connu des salles de cinéma qui va souvent revenir dans cette chronique : el famoso Guillermo Del Toro.

Parmi les réalisateurs connues, il est nul besoin de vous présenter l’homme derrière des œuvres cultes telles que “Le Labyrinthe de Pan” ou l’incroyable “La Forme de l’eau”. Cependant, vous ignorez peut-être que son premier essai infructueux dans le monde du jeu vidéo date de 2006 avec un certain Sundown qui était prévu sur PlayStation 3 et Xbox 360.

Tout comme pour ses projets cinématographiques, Guillermo Del Toro avait vu les choses en grand pour son premier bébé de pixels. Créé en collaboration avec le studio Terminal Reality et inspiré d’un certain Left 4 Dead, Sundown était supposé être un jeu de tir multijoueur plongé dans un monde post-apocalyptique, bien évidemment peuplé d’une myriade de réincarnés.

La spécificité du titre reposait sur sa promesse d’un univers étendu à des séries voire des films, étoffant le lore de ses personnages aussi humains que vulnérables face à cette épidémie. Malheureusement, lors d’une interview accordée en 2010, Guillermo Del Toro a affirmé qu’aucun des projets liés à Sundown ne verrait le jour.

The Dig

Le deuxième jeu sur lequel nous allons nous pencher est une petite exception à la règle, car il concerne non pas un jeu annulé, mais un épisode écrit par nul autre que Steven Spielberg pour la série datant des années 80 “Histoires Fantastiques”.

L’épisode nommé The Dig sera finalement repris une dizaine d’années plus tard sur une idée de George Lucas, pour en faire un jeu vidéo en 1995 sur PC et Mac, faute de budget pour produire la version filmée originellement pensée par Steven Spielberg. Le titre passera entre les mains de trois concepteurs de LucasArts entre 1989 et 1995, ce qui lui vaudra un accueil plutôt positif de la part de la presse malgré une difficulté corsée typique de l’époque.

The Dig vous place aux commandes du capitaine Boston Low et de son équipage, embarqués dans une mission spatiale avec pour objectif de faire exploser un astéroïde qui menace de s’écraser sur la Terre. Le jeu fera connaître son premier succès commercial à Lucas Arts, engrangeant plus de 300 000 ventes.

Matter

S’il y a une période de l’année propice aux annonces tonitruantes, c’est bien lors de l’E3, le plus grand événement du monde vidéoludique qui se déroule à Los Angeles. Durant l’édition 2012 du salon, Microsoft annonce un titre exclusivement destiné à Kinect, Matter, développé en collaboration avec le réalisateur Gore Verbinski à l’origine de “Pirates des Caraïbes” et “Rango”.

Matter devait être un jeu inspiré, pour son univers, par le film “Tron”, et selon des interviews était censé se rapprocher du titre Portal dans son ambiance et son gameplay, principalement centré sur la résolution d’énigmes.

À part quelques screens très mystérieux et infos ressortis çà et là des vieux cartons, peu d’éléments de Matter ont finalement été dévoilés au public, le titre ayant été brutalement annulé malgré son concept prometteur. Reste à savoir si cette expérience décevante aura dissuadé Gore Verbinskin de se remettre un jour sur un projet vidéoludique.

inSANE

Nous vous avions dit de garder Guillermo Del Toro dans un coin de votre tête, le moment est venu de reparler de lui. En effet, les deux derniers jeux que nous allons évoquer étaient prévus en étroite collaboration avec le réalisateur mexicain.

Le premier se nomme inSANE, et a eu l’honneur d’être annoncé par Guillermo Del Toro lui-même lors des Video Game Awards de 2010.

Le projet devait s’étendre à une trilogie horrifique baignée de l’esprit tordu du réalisateur, dont seul un court trailer cryptique a vu le jour, nous laissant spéculer quant à un probable lien avec l’univers des hôpitaux psychiatriques comme le laissent supposer les dernières secondes de la vidéo.

Au grand dam des fans de traumatismes virtuels et des habitués des cauchemars cinématographiques de Del Toro, le studio THQ à l’origine du titre ferma définitivement ses portes, victime d’une faillite qui a emporté dans sa tombe tous les projets en cours.

Il subsistait toujours l’espoir que Guillermo Del Toro, qui a immédiatement racheté les droits du pauvre inSANE, puisse nous ressortir un jour un retour mérité de ce projet. Mais son prochain et dernier grand rêve d’horreur en pixels se portera finalement sur une autre saga bien connue des gamers…

Silent Hills (P.T.)

La dernière déception vidéoludique en date de Guillermo Del Toro est déjà une légende, inscrite au fer rouge dans l’Histoire du jeu vidéo.

Une histoire qui commence par la publication surprise d’une mystérieuse démo sur le PlayStation Store en 2014, nommée sobrement P.T. (pour Playable Teaser, soit tout bêtement “bande-annonce jouable”). Il n’aura pas fallu longtemps pour que les premiers courageux capables d’aller au bout de ce court niveau oppressant découvrent qu’ils venaient de jouer à un teaser du prochain jeu de Hideo Kojima (papa entre autres de la saga Metal Gear Solid).

Mais pas n’importe quel jeu, et pas avec n’importe quelle équipe. Car après le choc de découvrir un Norman Reedus parfaitement modélisé sous une pluie battante, avec la mention des réalisateurs Guillermo Del Toro et Kojima pour le développement, ce n’est pas le nom d’une nouvelle licence qui se dévoile dans le ciel brumeux, mais bien la mention de la mythique série Silent Hills.

Série culte d’horreur, dont le nom se trouve agrémenté d’un étrange ‘s’ dont la signification restera dans les limbes. Tous les fans et amateurs d’horreur sont aux anges, et le projet connaît une popularité aussi fulgurante que le rythme effréné de ses trailers, tandis que le duo Kojima/Del Toro nous promet une toute nouvelle définition de la peur.

Jusqu’au drame inattendu qui, à peine quelques mois plus tard, va précipiter l’annulation de l’incroyable projet pourtant déjà presque vendu pour tous les gamers : le départ de l’éminent Hideo Kojima de Konami après plus de 28 ans d’ancienneté.

Cette annulation sera citée comme un déchirement pour les deux artistes, et surtout dégoûtera définitivement Guillermo Del Toro qui décidera de ne plus se réessayer au développement d’un jeu vidéo.

Pour conclure, il est intéressant de remarquer que le point commun de tous ces jeux est une ambition démesurée, ayant irrémédiablement mené les réalisateurs à concevoir le projet d’une autre manière. Ce fut le cas pour The Dig qui fut repensé pour passer à un média moins coûteux, ou Matter, ayant très probablement souffert de sa limitation due aux spécificités exigées par la création d’un jeu uniquement jouable avec le système de reconnaissance de mouvements Kinect.

Même si la plupart de ces histoires sont plutôt tristes, il est bon de se rappeler qu’il y aura toujours des artistes suffisamment passionnés pour se lancer dans des créations sans limites. Qui sait quelles fantastiques œuvres, tout droit sorties des esprits des plus grands réalisateurs de films, peuvent encore nous attendre à l’avenir ?