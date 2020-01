198X apporte enfin sa douce et mélancolique nostalgie sur Switch

Retour dans les 80’s sur Switch avec 198X.

Nous vous en parlions en début d’été dernier (et vous trouverez l’article en question dans les liens en bas de cette page), 198X est un titre indépendant atypique qui, comme son nom l’indique, entend nous faire voyager dans le passé. Et plus particulièrement le passé vidéoludique, puisque les jeux vidéo seront l’élément central de ce conte narrant la mélancolie liée à la fin de l’adolescence à travers les yeux d’une jeune femme sobrement appelée Kid.

Kid a grandi dans une petite banlieue tranquille en périphérie d’une grande ville, un quartier qu’elle aime et déteste à la fois, où chaque jour ressemble au précédent et où elle attend patiemment que quelque chose se passe. La découverte d’une salle d’arcade au détour d’une ruelle sombre va changer sa vie, et elle va pouvoir s’abîmer dans ces bornes rutilantes en oubliant le temps d’une partie sa mélancolie de jeune adulte en devenir.

Il s’agit là du scénario du jeu, qui présente l’intérêt de servir de fil narratif agréable à suivre entre deux parties de jeu vidéo. Car oui, dans 198X, il va être question de jouer. Chaque borne présente dans la salle offre une expérience vidéoludique différente qui ne manquera pas de vous renvoyer à vos plus jeunes années de gamer. On a alors affaire à cinq sortes de jeux différents, dotés de jolis graphismes 16 bit qui nous font penser que notre titre aurait dû s’appeler 199X plutôt que 198X.

Au menu (et vous ne choisissez pas, le déroulement du jeu vous impose tel ou tel genre au fil de sa narration) : du beat’em up à la Final Fight ou Streets of Rage, du shoot’em up à la R-Type, du “ninja-game” à la Shinobi, du RPG comme on en trouvait beaucoup sur PC à l’époque, c’est à dire avec une progression en vue à la première personne et tout un tas d’infos affichées à l’écran, et enfin, de la course auto dans le plus pur style Out Run ou Rad Racer.

198X est donc désormais disponible sur Switch, au même tarif que la version Steam, à savoir une dizaine d’euros. Vous pouvez également vous le faire sur PS4, mais il vous en coûtera 17€, ce qui commence à chiffrer sachant que la durée de vie du jeu n’est pas monstrueuse (à peine quelques heures).