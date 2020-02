Synaptic Drive – La relève de Custom Robo prend date

Synaptic Drive, la dernière IP du créateur de Custom Robo, dévoile enfin sa date de sortie.

Ça fait des années qu’il est en préparation, il arrive enfin à son terme. Kouji Kenjou, créateur de la série Custom Robo que les joueurs de Nintendo 64 et Nintendo 3DS ont peut-être connue (comme ceux qui auront vu les stickers et autres trophées traînant dans Smash Bros.), est fier de nous annoncer que son projet Synaptic Drive est enfin daté et prêt à arriver, aussi bien sur Nintendo Switch que sur PC.

Effectivement, c’est le site de presse spécialisé japonais atpress.ne.jp qui communique l’information. Synaptic Drive aura droit à une sortie mondiale dématérialisée le 28 mai de cette année sur l’hybride de Big N et sur nos bons vieux PC (via Steam). Comme pour nos ordinateurs, la version Switch ne sera disponible que sur la boutique en ligne de la bécane dans notre région du monde, les japonais se gardant l’exclusivité d’une version boîte (proposée tout de même au tarif de 4000 yens soit 38€ sans frais de port pour les fans d’imports).

Aucune idée de ce dont on parle ? Synaptic Drive est un shooter en arène ultra-nerveux se reposant très franchement sur ce que proposait déjà Kouji Kenjou dans Custom Robo sur les anciennes consoles de l’éditeur japonais aux plombiers les plus connus de la Terre. Ici, l’action consiste donc toujours à prendre l’adversaire de court en l’arrosant de projectiles de toutes sortes dans des arènes fermées jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Les possibilités sont d’ailleurs presque infinies, puisqu’une fois votre personnage choisi, vous pourrez l’équiper de nombreuses pièces d’amélioration : armes primaires et secondaires, châssis et turbo, etc. Seulement, à la différence du jeu dont il s’inspire largement, exit les couleurs et les formes exagérées rappelant l’enfance et les animes de robots qui se tartent. En effet, on barbouille à présent dans l’atmosphère poisseuse d’un futur dystopique, dans le cadre d’un tournoi auquel participent des guerriers en quête de gloire, de reconnaissance ou simplement, d’argent… En espérant que toute ressemblance à une tentative de rendre Bomberman “mature” s’arrête là…

En bref, si vous êtes un fan de cette licence oubliée de robots mignons qui se mettent la misère dans des arènes exiguës, gardez Synaptic Drive à l’œil. Profitons-en pour rappeler qu’à sa sortie sur Steam et Switch le 28 mai, le titre proposera le cross-play entre supports. Enfin, nous n’avons pas évoqué de prix pour la version dématérialisée : si rien n’a été clarifié pour le moment, le jeu devrait être proposé entre 25€ et 30€ si on se réfère au prix de 2990 yens au pays du Soleil-Levant.