Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de mai 2021

En mai fait ce qu’il te plait. Oui c’est très bien. On déconfine, nous pouvons respirer l’air plus loin que son jardin, c’est très bien aussi. Cependant, ne vous éloignez pas trop de votre console, car ce joli mois de mai a de quoi vous occuper. De belles sorties jeux vidéo sont prévues tout le long du mois. Des frissons dès le début avec le grand retour de la licence Resident Evil. Le commandant (ou la commandante) Shepard fait aussi son come-back avec une trilogie légendaire de Mass Effect. Il y a du neuf et du vieux ce mois-ci, mais quoiqu’il en soit, la qualité sera là pour vous faire plaisir. Voyons ensemble les sortie jeux vidéo de mai 2021.

PlayStation 5

Resident Evil Village – 7 mai

Resident Evil Re: Verse – 7 mai

Hood: Outlaws & Legends – 10 mai

Mass Effect : Edition Légendaire – 14 mai

Void Terrarium++ – 21 mai

PlayStation 4

Skate City – 6 mai

Resident Evil Village – 7 mai

Resident Evil Re: Verse – 7 mai

Hood : Outlaws & Legends – 10 mai

Mass Effect : Edition Légendaire – 14 mai

Rust – 21 mai

Knockout City – 21 mai

Biomutant – 25 mai

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 25 mai

King of Seas – 25 mai

Wonder Boy: Asha in Monster World – 28 mai

Song of Horror – 28 mai

Fallen Knight – 31 mai

Xbox Series X|S

Resident Evil Village – 7 mai

Resident Evil Re: Verse – 7 mai

Hood: Outlaws & Legends – 10 mai

Mass Effect : Edition Légendaire – 14 mai

Xbox One

Skate City – 6 mai

Resident Evil Village – 7 mai

Resident Evil Re: Verse – 7 mai

Hood: Outlaws & Legends – 10 mai

Mass Effect : Edition Légendaire – 14 mai

Rust – 21 mai

Knockout City – 21 mai

Biomutant – 25 mai

King of Seas – 25 mai

Song of Horror – 28 mai

Fallen Knight – 31 mai

Nintendo Switch

Skate City – 6 mai

INSTANT SPORTS Tennis – 15 mai

SnowRunner – 18 mai

Color Your Wolrd – 20 mai

Miitopia – 25 mai

Knockout City – 21 mai

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 25 mai

King of Seas – 25 mai

Maneater – 25 mai

Oddworld Collection – 27 mai

Wonder Boy: Asha in Monster World – 28 mai

World’s End Club – 28 mai

Fallen Knight – 31 mai

PC

Highrisers – 6 mai

Skate City – 6 mai

Demeo – 6 mai

Resident Evil Village – 7 mai

Resident Evil Re: Verse – 7 mai

Guillotine – 7 mai

Nongünz – 7 mai

Hood: Outlaws & Legends – 10 mai

GetsuFumaDen: Undying Moon – 13 mai

Mass Effect : Edition Légendaire – 14 mai

Days Gone – 18 mai

Open Country – 18 mai

Frozenheim – 20 mai

Knockout City – 21 mai

Biomutant – 25 mai

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 25 mai

King of Seas – 25 mai

Fallen Knight – 31 mai

Voilà qui termine notre bref tour des sorties jeux vidéo de mai 2021. Un mois assez pauvre, vous en conviendrez. Y a-t-il des jeux dans la liste qui vous font de l’œil ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.