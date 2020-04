Shiren The Wanderer 5+ va aussi vagabonder sur Nintendo Switch

Spike Chunsoft a annoncé l’arrivée sur Switch de son plus célèbre vagabond avec Shiren The Wanderer 5+.

Parcourir les donjons aux côtés des Poké-monstres a ouvert votre appétit d’aventure ? Les chocobos et les longs couloirs ne vous suffisent plus ? Il vous en faut plus ? Hé bien figurez-vous que la présentation que Nintendo a diffusée la semaine dernière à l’intention des joueurs japonais cachait une exclusivité destinée aux fans de salles pleines de pièges et de monstres. Aux côtés de jeux de baseball et de RPG nippons, ils ont pu découvrir que Shiren The Wanderer 5+: The Tower of Fortune and the Dice of Fate trouvera un nouvel abri dans le catalogue de la Nintendo Switch.

Décidément, cette machine ne s’arrête plus de débaucher les résidents d’autres consoles et elle le prouve encore en tirant à la regrettée PS Vita un autre de ses locataires piètrement lotis… Bref, les dernières pérégrinations du vagabond vont effectivement avoir lieu sur la console hybride et vous pouvez en découvrir les premières images dans une vidéo de présentation. Au programme, vu qu’il s’agit plus ou moins de la même version que celle disponible sur la console portable de Sony, environ 25 donjons générés aléatoirement cachant pièges sournois et ennemis impitoyables. Ajoutons qu’une poignée de donjons supplémentaires pourront être téléchargés contre un peu plus de monnaie, la routine quoi.

Votre palpitant est dans tous ses états ? Vous pouvez baisser votre hype level d’un cran puisque, à l’heure actuelle, si Shiren The Wanderer 5+ est officiellement annoncé pour une sortie dans le courant de l’année, la nouvelle ne concerne que l’archipel nippon. À ce jour, rien ne semble indiquer une éventuelle sortie du titre à l’extérieur du Soleil Levant (ni même une version Asie du Sud-est embarquant de l’anglais). Rien ne vous empêche cependant d’en profiter dans sa langue originale si ce n’est la barrière de la langue, vous êtes prévenus.