Retour surprise de Fntastic (The Day Before) – Ça ose tout…

…C’est même à ça qu’on les reconnait ! On aurait pu penser qu’après le fiasco de The Day Before et la fermeture pure et simple de Fntastic, l’équipe ferait profil bas. Coup de théâtre ce 26 septembre : le studio revient en version Fntastic 2.0 ! Et comble du culot, ils lancent un Kickstarter pour financer leur prochain jeu, alors même que leur précédent titre avait défrayé la chronique et est facilement qualifié de plus grosse arnaque de l’histoire du jeu vidéo.

Dans un premier tweet, Fntastic annonce :

Tout le monde a droit à une seconde chance. Nous présentons nos sincères excuses pour les problèmes rencontrés avec The Day Before et assumons pleinement notre responsabilité. Découvrez notre plan, Fntastic 2.0, où nous partageons nos engagements pour corriger nos erreurs passées et revenir plus forts.

Le fameux plan d’action est un document de sept pages, dans lequel le studio explique les valeurs qui guideront désormais leur travail : honnêteté, transparence et professionnalisme. Une tentative maladroite de répondre aux virulentes critiques et aux accusations d’escroquerie (les fameuses « erreurs passées »), mais qui inspire difficilement confiance. Bien au contraire, on pourrait ironiser et dire que c’est exactement comme ça qu’un arnaqueur notoire essaierait de se défendre…

C’est d’ailleurs le sujet d’un autre tweet sur leur compte X :

Ce sera difficile de regagner votre confiance, mais nous sommes motivés et créerons d’autres jeux si notre Kickstarter fonctionne. Avec notre fonctionnement « tout ou rien », les contributions seront remboursées si nous n’atteignons pas notre objectif. Votre soutien est inestimable, et tous les fonds iront dans le développement, pas dans les profits.

La levée de boucliers ne s’est pas fait attendre. Les utilisateurs de X ont profité de l’option « note de la communauté » pour rappeler à tous les lecteurs que Fntastic avait déjà été à l’origine d’un scam. Malgré les nombreux commentaires tantôt moqueurs, tantôt scandalisés, le Kickstarter pour le prochain jeu du studio a déjà presque atteint son objectif ! Escape Factory (visiblement un ersatz de Fall Guys) verra-t-il le jour ?

Ce retour culoté de Fntastic aura au moins eu le mérite de faire parler du studio dans tous les médias consacrés aux jeux vidéo (la preuve, nous le faisons aussi…). Après tout, « il n’y a pas de mauvaise publicité ». Alors, technique marketing avancée ? Naïveté complète ? Bêtise crasse ? Ou réelle envie de faire amende honorable ? L’avenir nous le dira.