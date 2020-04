Remake, remaster, reboot, portage – Pour y voir plus clair

Suite à la récente sortie de Final Fantasy VII Remake et de Resident Evil 3 Remake, il nous semblait légitime de nous poser la question suivante : c’est quoi exactement un remake ? Et il suffira de quelques minutes de recherche pour se perdre dans les méandres des différentes étymologies liées à cette catégorie de jeux vidéo. Car, entre les remakes, les remasters, les reboots et les portages, la confusion est de mise.

Cet article a pour but de vous donner les définitions de ces termes en vogue avec en prime une poignée d’exemples pour illustrer ces propos. Dissipons cette brume une bonne fois pour toutes, même si, vous le verrez, il restera indéniablement des zones d’ombre.

Portage : le procédé le plus simple dans sa réalisation

Un portage est simplement la transposition d’un jeu vidéo sur une nouvelle console. Par exemple, quand le catalogue de la PlayStation 4 accueille Beyond: Two Souls initialement sorti sur PS3, il s’agit d’un portage. Comme on porte la plupart du temps des titres vers les plus récentes consoles, il est normal que ce dernier soit plus beau et plus fluide que sa version initiale. De même, le gameplay peut légèrement changer durant cette transition du fait que les contrôleurs du support A ne sont pas identiques à ceux du support B. Malgré ces petits changements possibles, le portage n’est pas un remaster tant ces modifications sont mineures.

Un portage est le procédé le plus facile pour remettre un jeu sur le devant de la scène en un minimum d’efforts techniques. De plus, il permet également d’augmenter significativement sa portée auprès de joueurs. Plus de supports disponibles, plus d’utilisateurs potentiels et donc plus d’argent à se faire.

En réalité, la grande différence entre un portage et un remaster réside dans l’intention des développeurs. Un portage n’a pas pour objectif de rendre le jeu meilleur, un remaster, oui.

Dernière chose, le portage n’est pas à confondre avec l’émulation qui va simuler le fonctionnement d’un support sur un autre.

Remaster : meilleur sera le jeu

Le terme remasterisation vient à l’origine du domaine de l’audio. Il désigne le processus de fabrication d’un nouveau mastering (action de transférer un ensemble d’enregistrements pour en faire un seul programme) pour un album. Ce procédé a pour seul objectif de rendre meilleur le produit de base. Les films se sont ensuite emparés du terme (avec la sortie du DVD, puis du blu-ray) et enfin le jeu vidéo. Un remaster sous-entend une modification majeure apportée au jeu dans le seul but de l’améliorer. Cette amélioration passe par différents points.

Mais avant de les détailler, il est important de souligner qu’un remaster passe forcément par une nouvelle édition du jeu. Dans la plupart des cas, il suffira de s’intéresser au titre du jeu pour voir si l’on parle d’une remasterisation ou non. Même si le terme exact n’apparaît pas nécessairement, le nom change. On peut ainsi citer Catherine: Full Body, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Darksiders: Warmastered Edition ou encore le futur NieR Replicant ver.1.22474487139… .

Mais revenons à ce travail dit d’améliorations. On les regroupe en trois points distincts :

Correction des bugs : une édition remastered est l’occasion rêvée de corriger les bugs relevés sur son édition antérieure. Souvent, une édition remastered reprend tous les correctifs (apportés sous la forme de mises à jour en ligne) de sa précédente parution.

Améliorations techniques en tous genres : upgrade graphique (affichage, lissage des textures, ajustement de la luminosité, etc.), réorchestration des musiques, etc.

Apport de contenu inédit : une édition remastered vient souvent avec l’intégralité de ses contenus additionnels. On peut citer comme exemple The Last of Us Remastered incluant le chapitre supplémentaire Left Behind et tous les DLC liés au mode multijoueur.

Halo: The Master Chief Collection est l’exemple parfait pour illustrer la différence entre portage et remaster. Dans le jeu, il est possible d’afficher les graphismes d’origine (portage) ou les graphismes retravaillés (remaster) pour un visuel renouvelé, toujours plus beau et fluide à l’écran.

Remake : on repense l’intégralité du jeu, on renouvelle son expérience

Nous voilà donc au cœur du sujet. Et pour le coup, il est assez aisé de cerner le remake d’un jeu vidéo. En effet, ce dernier repense intégralement le matériau d’origine sans en changer sa consistance. Graphismes, gameplay, scénario, tout y passe pour renouveler l’expérience de jeu et actualiser l’œuvre à son époque. C’est une nouvelle façon de jouer au titre déjà existant. En tête de ce peloton émergeant, Final Fantasy VII Remake et les deux opus de Resident Evil (RE2 et RE 3).

Reboot : redémarrage du système

Il s’agit d’un nouveau départ, on fait table rase du passé pour repartir de zéro. Un reboot conserve quelques aspects du jeu d’origine, mais marque surtout une métamorphose renouvelant l’expérience. Même très différent dans le résultat final, un reboot garde une certaine cohérence quant à son origine. On peut ainsi citer Tomb Raider et sa trilogie reboot du studio Crystal Dynamics débutée en 2013. Autre exemple de taille : la série DOOM avec son opus 2016 devenu leader du sous-genre fast-FPS.