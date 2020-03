Prinny 1•2: Exploded and Reloaded – Une compilation explosive

Prinny 1•2: Exploded and Reloaded annoncé par NIS America.

Pour peu que vous écumez les sites d’information de jeux vidéo, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà entendu parler de la licence japonaise Disgaea ainsi que de leur semi-mascotte, les Prinny. Ces créatures étranges aux airs de manchot ont su très vite conquérir le cœur des fans de la licence à tel point que ces derniers ont eu droit à leurs propres jeux à partir de 2008. Nommé Prinny: Can I Really Be the Hero?, le jeu a rencontré un succès correct et une suite a naturellement vu le jour deux ans plus tard. Mais alors que l’on pensait la licence tombée dans l’oubli, NIS America vient tout juste d’annoncer un portage des deux jeux sur Nintendo Switch, dans une compilation intitulée Prinny 1•2: Exploded and Reloaded.

Réunissant les deux opus ainsi que la totalité de leurs DLC, la compilation ne devrait pas manquer d’humour noir à l’image de la série dont ils sont tirés. De plus, les développeurs ne se sont pas juste contentés de réadapter leurs anciens succès mais proposent aussi une aventure exclusive tournant autour du personnage d’Asagi. Ce sera aussi l’occasion pour les nouveaux joueurs de découvrir les deux opus sous un nouveau jour, puisque ces derniers ont bénéficié d’une refonte graphique sans pour autant toucher au style qui fait le charme de cette série.

Que les fans d’action plate formée se réjouissent, car on peut s’attendre à une belle tranche d’action mouvementée avec les nombreux niveaux chaotiques que va nous proposer Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, de quoi s’arracher les cheveux ou dans le cas présent les plumes. Il faudra malgré tout attendre l’automne prochain pour pouvoir se procurer le jeu sur la console de chez Nintendo. Toutefois, une édition collector a d’ores et déjà été dévoilée par ses développeurs.

Nommée “Just Desserts Edition”, cette édition propose plusieurs goodies en plus du jeu. Tout d’abord, une boite collector aux couleurs du jeu, la bande-son du jeu, ainsi qu’un artbook aux allures d’album photo. Le collector contiendra également un poster d’Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition, ainsi qu’une figurine Prinny Block. Aucun prix n’a été annoncé.