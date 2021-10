Princesse Dragon – Ankama offre un trailer de son nouveau film d’animation

On connaît Ankama pour le succès de son jeu en ligne Dofus mais depuis, animée par la création, l’entreprise diversifie ses activités pour devenir un réel groupe transmédia avec plusieurs univers comme celui du « Krosmoz » avec Wakfu et Dofus. Alors qu’Ankama prépare son prochain jeu baptisé Waven, la société s’apprête à sortir au cinéma un film d’animation nommée Princesse Dragon.

Poil n’est pas une petite fille comme les autres, ça non. Née au sein d’une famille de dragons, elle fantasme le monde des humains… Jusqu’au jour où, obligée de quitter les siens à cause d’une promesse de Dragon, son père, elle s’y trouve confrontée. Sa route croisera celle de Princesse, la fille du roi ennemi de Dragon, pour laquelle rien n’est plus grisant que l’appel de l’aventure. De leur rencontre naîtra une amitié sincère, celle de deux enfants qui ne trouvent pas leur place dans l’univers où ils évoluent. Deux enfants pour qui les attentes des parents sont en totale discordance avec la réalité… (Synopsis issu du communiqué de presse)

Présenté pour la première fois au Festival d’Annecy en juin dernier, le long-métrage est signé Jean-Jacques Denis et Anthony Roux pour Ankama Animations. Princesse Dragon n’est pas le premier projet sur grand écran de Ankama. En effet, en 2016, le studio a sorti son premier film d’animation intitulé Dofus, livre 1 : Julith qui a connu quelques difficultés avec un total de seulement 90 000 entrées. Le second nommé Mutafukaz, co-réalisé avec le studio japonais Studio 4°C et inspiré de la série de bande-dessinée homonyme a eu lui du mal à trouver un diffuseur en France.

Avec Princesse Dragon, nous plongeons dans un conte initiatique mêlant des thématiques actuelles comme l’amitié, la différence ou encore l’identité à la découverte du monde des humains et adultes où Poil pourra se rendre compte que la cupidité semble ronger le cœur des Hommes. Le style graphique façon aquarelle couplé à l’animation plus traditionnelle, telle qu’on la connait chez Ankama, permettent d’allier la beauté graphique, l’émotion et l’aventure : que de bons éléments pour faire plaisir aux petits et aux grands.

Princesse Dragon est daté pour le 15 décembre, et en attendant de pouvoir s’immerger dans l’univers de Poil, nous vous invitons à visionner la bande-annonce :