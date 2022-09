Octopath Traveler II – Un deuxième volet pour le RPG à succès

Si l’on retient majoritairement l’annonce du nouveau jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de la diffusion du dernier Nintendo Direct, d’autres pépites ont été annoncés comme le deuxième volet d’une franchise RPG à succès de Square Enix, Octopath Traveler II.

Après un premier opus acclamé lors de sa sortie et qui a introduit la « HD-2D », Square Enix renouvèle la formule avec un deuxième épisode multiplateforme. Daté pour le 24 février 2023 sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et sur Steam, Octopath Traveler II nous emmène dans un tout nouveau monde baptisé Solistia sublimé par les graphismes emblématiques de la franchise.

Ce deuxième volet n’est pas une suite du premier opus sorti en 2018 puisque grâce un nouveau monde, un nouveau scénario ainsi que de nouveaux compagnons, ce titre est plutôt une chouette introduction à la franchise pour ceux qui auraient manqué l’excellent Octopath Traveller premier du nom tout en préservant le charme pour les fans.

Ainsi, c’est aux côtés d’une équipe variée constituée de multiples talents que nous explorerons le continent de Solistia. Osvald, Cattsi, Throné, Ochette, Partitio, Agnéa, Temeno et Hikari nous aideront à vaincre les multiples ennemis lors de combats stratégiques au tour par tour grâce à leurs qualités d’érudit, de voleur, de prêtre, d’épéiste… Pour la petite anecdote, les premières lettres des prénoms de chacun forment « OCTOPATH ».

Chaque personnage possède ses propres actions qui varient selon le cycle jour/nuit offrant ainsi une multitude de possibilités d’exploration et de découvertes. Des Modes de combat viennent pimenter l’exploration en ajoutant une part de stratégie : chercher les failles des ennemis avec le mode Faille et améliorer les compétences des compagnons de route avec le mode Exaltation.

Le scénario s’annonce aussi riche que les combats en eux-mêmes puisqu’en plus des histoires entrelacées des huit compagnons, d’autres se croisent au fil de l’aventure entrelaçant encore davantage leurs scénarios. Une chose est sûre, Octopath Traveler II devrait nous occuper pendant de nombreuses heures.

Une édition Collector physique est d’ores et déjà disponible en précommande sur PS5, PS4 et Nintendo Switch sur la boutique de Square Enix au doux prix de 189,99€. Elle comporte une édition standard du jeu, les bustes des huit protagonistes, un artbook ainsi qu’une mini bande originale sur CD.

Patience, patience avant de pouvoir mettre les mains sur Octopath Traveler II puisqu’il est attendu, pour rappel, le 24 février 2023 sur Nintendo Switch, PS5 et PS4 ainsi que sur Steam.