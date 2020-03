Nobuo Uematsu s’offre une biographie collector, et avec le sourire, s’il vous plaît !

Pix’n Love et Wayô Records s’associent pour offrir une magnifique biographie aux fans de Nobuo Uematsu.

Intitulée Smile Please, la biographie officielle de Nobuo Uematsu s’apprête à voir le jour aux éditions Pix’n Love. Pour cet ouvrage, ils se sont associés à Wayô Records, un label dont nous vous avons déjà beaucoup parlé sur le site, et qui nous a notamment permis de vous présenter certaines OST telles que le magnifique coffret Skies of Arcadia.

Si le nom de Nobuo Uematsu ne vous dit rien, c’est certainement que vous ne vous êtes jamais intéressé à la saga Final Fantasy dont est tirée la majeure partie de son travail. Il était là lors du tout premier épisode en 1987, et encore aujourd’hui, même s’il se fait plutôt rare, l’ombre de son talentueux travail plane toujours sur cette licence, épisode après épisode.

Cette biographie reviendra donc sur toute cette partie de sa carrière, mais aussi sur ses travaux plus confidentiels et moins connus du grand public, alternant entre les mots de l’auteur, ceux des différents intervenants, et ceux du maître, qui a bien voulu se confier au cours de différents entretiens.

Vous aurez alors le choix de vous procurer cette biographie en édition simple ou collector. La première vous permettra de profiter de l’essentiel, à savoir l’ouvrage en lui-même, alors que l’édition collector limitée vous permettra de mettre la main sur :

La biographie officielle de Nobuo Uematsu : Smile Please ;

: Smile Please ; Un certificat numéroté à 1000 exemplaires et signé par le maître ;

Un fourreau cartonné soft touch ;

Le CD Solo Works comprenant 7 pistes, dont une composée spécialement pour l’occasion.

Attention cependant, car si l’édition simple sera facilement accessible, l’édition collector devrait rapidement s’arracher par les fans. L’ouverture des précommandes débutera aujourd’hui, mercredi 4 mars 2020 à 17h00. Pour tenter de vous procurer un exemplaire, rendez-vous à l’heure dite sur le site de Pix’n Love, et nous croiserons les doigts pour vous, comme pour nous, mais un peu plus pour nous quand même.