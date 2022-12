Critique New Joe & Mac: Caveman Ninja – Le rétro faussement néo

Peu de personnes connaissent encore le nom de Joe & Mac, ces étranges hommes des cavernes combattant des dinosaures et autres mammouths. Sorti à l’origine en 1991 sur bornes d’arcade, le jeu avait été porté par la suite sur d’autres consoles, comme la Super Nintendo, en ajoutant des niveaux plus longs et d’autres bonus.

Mais le passé, c’est le passé, et alors que 2023 arrive à grands pas, Microids nous gratifie d’un remake de la version arcade du titre, sobrement intitulé New Joe & Mac: Caveman Ninja. Outre des graphismes retravaillés, que sommes-nous en droit d’attendre de ce remake et, surtout, valait-il vraiment la peine de ressortir Joe & Mac de leur cercueil ?

(Critique de Joe & Mac: Caveman Ninja réalisée sur PS5 via une copie fournie par l’éditeur)

Sois beau et tais-toi

Le premier contact avec le titre, pour qui est familier de l’original, se fait tout en douceur, comme un rendez-vous que l’on prépare de longue date et où les poissons-chats ne sont pas de la partie. Le travail sur les graphismes se ressent, et le studio a eu la bonne idée de garder cet aspect 2D sans céder aux sirènes d’une 3D bien trop souvent présente dans ce genre de production.

Malheureusement, c’est à peu près tout ce qu’il y aura à dire de réellement positif sur le titre. Rien d’autre n’est mauvais, rien d’autre n’est excellent, mais certaines pilules sont très difficiles à avaler, d’autant plus que la version Super Nintendo dont nous vous parlions en introduction était bien plus généreuse que cette édition actualisée, en ayant pourtant trente ans de plus.

Court sur pad

Durant nos sessions de jeux, on a parfois l’impression de se battre avec le jeu, comme si lui ne voulait pas de nous alors que nous l’implorons d’être moins lourd dans ses mécaniques et, surtout, plus généreux. Pour être clairs et concis, nous avons terminé le mode arcade, mode principal du titre, en à peine trente minutes et en débloquant 78% des trophées… en ayant succombé en cours de partie.

En relançant une deuxième fois le mode arcade, il n’aura fallu que vingt minutes de plus pour décrocher un platine qui ressemble à s’y méprendre à une mauvaise blague, surtout au tarif proposé. Mais où sont donc passés les ajouts que sous-entend ce genre de remake, surtout quand, nous le répétons, le portage Super Nintendo bonifiait la formule de la version arcade, la surpassant même de loin ?

Le travail alloué aux graphismes de New Joe & Mac: Caveman Ninja ne justifie en rien que tout le reste ait été bâclé, sacrifié sur l’autel du remake sorti à la va-vite et irrespectueux d’un titre qui aurait mérité ne serait-ce qu’une refonte sans bugs, avec plus de contenus et avec la coopération en ligne.

Extended Cut, mais pas trop

New Joe & Mac: Caveman Ninja dispose tout de même d’un deuxième mode de jeu : le mode Extended. Comme son nom l’indique, ce dernier offre des niveaux plus longs, tout en en proposant moins que le mode Arcade. Bien sûr, l’éditeur assure que les niveaux manquants ainsi que des modes Speedrun et Boss Rush arriveront en 2023, mais il semble improbable que ces ajouts soient salvateurs.

Entre les systèmes archaïques de nourriture à ingurgiter pour éviter que votre jauge de santé ne se vide toute seule, les continues qui ne servent à rien d’autre qu’à augmenter une durée de vie ridiculement courte et un gameplay lourd au possible, le jeu accumule les tares impardonnables et les erreurs de parcours.

Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas ici devant le retour inespéré d’une licence oubliée, mais bien devant le dernier clou enfoncé dans un cercueil qui reposait pourtant déjà six pieds sous terre depuis la préhistoire du jeu vidéo. Rien ne justifiait de faire revenir Joe & Mac, si ce n’est le fait de surfer sur une vague nostalgique opportuniste.

Le jeu reste beau, mais c’est bien là tout ce qu’il offre de réellement neuf, se contentant de proposer les mécaniques vieilles de trente ans d’un jeu conçu pour l’arcade qui ne s’adapte pas au jeu sur canapé, encore moins avec les années. L’absence de coopération en ligne et la durée de vie ridicule finissent d’achever un titre qui aurait pu donner un second souffle à nos deux héros préhistoriques.

La déception est à l’inverse des ambitions des développeurs : grande. Joe & Mac: Caveman Ninja est destiné à rester dans le placard poussiéreux dans lequel il est enfermé depuis si longtemps. Si vous cherchez à découvrir la licence malgré tout et que vous disposez encore d’une Super Nintendo, nous ne saurions que trop vous conseiller de jouer à cette version.