Kill it with Fire – Arachnophobia strikes back… et avec des gros guns

Si notre titre pour cet article aurait pu vous orienter à imaginer un nouvel opus d’une autre saga très appréciée par ici, à savoir Earth Defense Force, ne vous leurrez pas plus : on en est assez loin avec Kill it with Fire, en dépit de la thématique récurrente de destruction de créatures dont le monde, comme chacun le sait, ne devrait comporter aucun animal possédant plus de quatre pattes.

Point ici donc d’araignées ou de fourmis ou de lézards faisant tous la taille d’une grosse maison comme dans la série de D3 Publisher ; mais plutôt, s’arachnides à taille humaine raisonnable, arpentant des lieux tels que des maisons, des hangars et autres que vous fréquentez chaque jour, et qu’il va s’agir d’éradiquer, mais pas avec du Baygon ou une tapette à mouches…

Non non, là, on va chasser de l’araignée avec un éventail de moyens un peu plus conséquent : revolvers, cocktails molotov, lance-flammes, shuriken et autres seront votre armement posé pour exterminer la vermine ; mais avant, il aura fallu la débusquer, et pour ce faire, vous aurez également l’équipement adéquat.

Vous l’aurez compris, Kill it with Fire ne fait pas forcément dans la subtilité, et il vous arrivera rarement de terminer un stage sans avoir tout cramé derrière vous. Il s’agit d’un FPS totalement décalé dans l’esprit, et faisant usage de graphismes très voxel, un style popularisé par Minecraft, entre autres.

Le jeu de tinyBuild, un développeur habitué de nos colonnes, est disponible depuis 2020 sur PC, mais a débarqué aujourd’hui sur nos consoles et mobiles. Par contre, il coûte entre 10 et 15 € sur toutes les plateformes fixes, mais sur appareils mobiles (iOS et Android) il est téléchargeable gratuitement (avec achat in app si vous le voulez sans pub et tout, comme d’habitude) donc autant aller voir de quoi il retourne avant de passer sur console…