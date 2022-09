Qu’attendre de FIFA 23 par rapport aux épisodes précédents ?

FIFA 22 a été une amélioration tant au niveau de la jouabilité que du contenu (pour la plupart). Comme l’a confirmé le trailer d’annonce, FIFA 23 sortira intégralement le vendredi 30 septembre. De petits ajouts et ajustements seront probablement à l’ordre du jour, bien que de nouvelles fonctionnalités et innovations devraient faire monter la jouabilité d’un cran. Nous avons rassemblé ici toutes les informations dont nous disposons sur les nouveautés attendues de FIFA 23. En attendant la reprise, faites vos pronostics de foot ici sur vos équipes favorites.

Nouveautés du mode carrière de FIFA 23

Electronic Arts a enfin dévoilé toutes les nouveautés du mode carrière. Il nous met dans la peau d’un footballeur ou d’un entraîneur débutant pour mener l’équipe de nos rêves à la gloire du football. Par rapport aux versions précédentes de la marque, les innovations de cette année visent principalement à accroître le niveau d’implication au cours de votre vie de gestionnaire, sans sacrifier une certaine orientation vers la composante scénique.

On y trouve un menu principal remanié, qui, grâce à une refonte complète, vise à rendre la navigation beaucoup plus intuitive. FIFA 23 introduit également la personnalité : il s’agit d’un système fluide qui permettra de créer un lien personnel beaucoup plus profond, en aidant à définir le caractère de notre avatar en fonction des actions effectuées sur et en dehors du terrain.

Les innovations techniques

Les progrès de la technologie HyperMotion2 et du système physique de FIFA 23 ont permis le développement d’une multitude de nouvelles fonctionnalités qui rendent l’expérience de jeu plus immersive que jamais. Les mouvements de l’équipe et des joueurs sur le terrain sont plus réactifs, intelligents et authentiques, que vous luttiez contre un défenseur ou, en tant que gardien, que vous récupériez un ballon aérien contre un attaquant.

Les joueurs bénéficieront également d’un nouveau système de dribble intelligent, d’une transition plus naturelle et plus fluide vers le tir, de nouvelles mécaniques d’accélération, d’une conscience accrue du joueur et bien plus encore.

Sur le terrain, les changements sont ponctuels, comme ils le sont habituellement dans les mises à jour annuelles de la franchise. Des détails tels que la physique du ballon, les animations des joueurs, ainsi que les aspects visuels du terrain au but et aux supporters gagnent quelques différences dans FIFA 23.

Les ligues de football féminin débarquent dans FIFA 23

Avec les débuts des équipes de clubs féminins, de toutes nouvelles animations inspirées des mouvements des vraies joueuses ont été ajoutées à FIFA 23. Deux grandes ligues s’invitent dans cette version : le Championnat d’Angleterre féminin de football et le championnat de France féminin de football. Ainsi, les joueuses rejoignent les plus grandes stars et équipes du monde, soit plus de 19 000 joueuses réparties dans plus de 700 équipes dans plus de 100 stades et plus de 30 ligues.

Une réalité pour le cross-play dans FIFA 23

Terminons ce tour de nouveautés avec l’adoption du crossplay, déjà testé dans la version précédente du jeu. Cette nouveauté ne s’applique qu’aux matchs 1v1, laissant de côté les Pro Clubs. Néanmoins, les saisons, les matchs amicaux et les matchs en ligne de FUT sont inclus. Il convient de rappeler que, comme cela a été testé dans FIFA 22, les utilisateurs de la même génération (PS4 avec Xbox One et PS5 avec Xbox Series X/S, dans ce cas) peuvent jouer les uns contre les autres.