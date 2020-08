Dog Duty – Le poulpe, pour l’attendrir, faut taper dessus

Army of three.

Le titre de ce jeu pourrait éventuellement évoquer à notre imagination de gamers une sorte de FPS mettant en scène des personnages anthropomorphiques, mais ce n’est pas le cas : vous n’allez pas partir dézinguer des tortues mutantes entraînées par un rat adepte d’arts martiaux avec un avatar au look de raton-laveur ou de bandicoot déjanté. Non, dans Dog Duty, vous incarnez des humains, et le nom du jeu signifie probablement que vous allez vous taper les sales tâches dont personne ne veut. Mais ça n’annonce point pour autant que vous n’allez pas aller casser leur tronche à des saletés de bestioles…

De fait, et ce dans un rendu visuel très 90’s concernant ce type de jeux, vous allez y diriger une équipe de 3 personnages maxi (parmi 8, avec chacun ses compétences et défauts propres). Et dont l’objectif sera de repousser coûte que coûte les envahisseurs à tête de Cthulhu miniatures venus râper les raisins au bon (hem…) peuple de la Terre, avant de retrouver le big-boss de cette armada belliqueuse, appelé très savamment Commandant Octopus. Tout un programme.

Dog Duty est un RTS à l’ancienne. RTS pour real time strategy, soit, stratégie en temps réel, et donc bien plus nerveux qu’un titre adoptant le tour par tour. Vous aurez alors, en vue de haut, à gérer votre mini-équipe comme il se doit afin de l’envoyer au combat tout en tentant de garantir sa sécurité tandis qu’elle décimera des hordes hostiles, parmi lesquelles plusieurs boss bien velus. Originalité de la chose : un certain nombre de combats se déroulera à bord de véhicules divers et variés (ou sur eux). Mad Max returns.

Quand y’en a marre, y’a calamar (elle disait pas ça la pub ?). Alors préparez-vous à concocter du sushi braisé à compter du 17 septembre 2020 sur Switch, PC, Xbox One et PS4.