Deliver Us The Moon pose pied sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch

Sauvez l’humanité sur consoles.

Après sa sortie remarquée sur PC, Deliver Us The Moon passe à la vitesse supérieure pour atteindre les planètes consoles. Et pour le coup, pas de jaloux, le jeu sortira bien sur toutes les consoles actives. Néanmoins, la sortie sur Nintendo Switch se fera un poil plus tardive. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que le titre aura droit à deux versions différentes : la Standard (incluant seulement le jeu) et la Deluxe. L’édition Deluxe, disponible en version physique et numérique (au prix de 29,99€), comprendra la bande-son originale du jeu ainsi qu’un artbook numérique de cent pages, de quoi admirer le travail du studio KeokeN.

Mais de quoi est-il question ? Deliver Us The Moon est un jeu d’aventure narratif. Nous sommes en 2059, la Terre ne dispose plus d’aucune ressource, l’humanité court à sa perte. Tous les regards sont portés sur une mission de la plus haute importance, la mission du dernier espoir. L’objectif : coloniser et exploiter les réserves naturelles de la Lune. Malheureusement, les communications de la base lunaire sont soudainement perdues. Plus aucune transmission ne se fait entre la Lune et la Terre. Les ressources manquent toujours, il faut agir vite. Les gouvernements mondiaux décident alors d’envoyer une troupe d’élites afin de comprendre la situation sur place et surtout afin de rétablir la source d’énergie vitale à l’Homme.

Outre son scénario preneur, le titre spatial avait également retenu notre attention de par sa beauté graphique. Par ailleurs, fin d’année 2019, le jeu a bénéficié d’une mise à jour pour le rendre compatible avec le ray tracing en temps réel, ce qui en fait l’un des premiers titres indépendants à utiliser cette technologie ainsi que la dernière version de la technologie de super-échantillonnage via Deep Learning (DLSS) de Nvidia. Autrement dit, le jeu est magnifique et ses effets de lumière sont particulièrement saisissants.

La date de sotie de Deliver Us The Moon est fixée au 24 avril 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, les joueurs Switch devront se monter un peu plus patients car sa fenêtre de sortie est annoncée à l’été 2020.