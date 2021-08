Critique Les Sims 4 Vie à la campagne – L’extension qui a la main verte

Pour la première fois, nos chers Sims bougent leurs petits popotins pour aller poser leurs valises pleines d’inutilités à la campagne. Un rendez-vous avec mère Nature qui se traduit par un mini salon de l’agriculture improvisé et peu représentatif de la réalité, mais ce n’était pas là le but recherché. Les Sims 4 Vie à la campagne nous offre l’opportunité d’élever quelques animaux, de planter des légumes et de vivre de notre production. Un petit bol d’air frais qui rafraichit un peu l’expérience de jeu.

(Critique de Les Sims 4 Vie à la campagne réalisée sur PC via une version fournie par l’éditeur)

N’avez-vous jamais voulu vous aérer l’esprit ? Prendre vos cliques et vos claques, tout plaquer et vous barrer vivre votre meilleure vie à la campagne (vous l’avez ?) ? Enfin, si vous êtes citadins entendons-nous bien là-dessus. Parce que c’est exactement ce que propose Les Sims 4 Vie à la campagne, à savoir déménager pour le petit monde de Henford-on-Baglay, charmant petit coin de paradis comptant une dizaine d’âmes.

Composé de trois quartiers, le village appelé Finchwick, la forêt de Bramblewood et Old New Henford, pour un total de 12 lots comprenant terrains communautaires, maisons habitables et un seul terrain vide. Une zone que l’on pourrait juger classique pour une extension du jeu, mais qui sort son épingle du jeu sur un point précis, sa beauté.

En effet, l’extension nous propose un petit voyage bucolique dans le terroir, c’est vert, très chatoyant, cela incite à la promenade et à la découverte, d’ailleurs il y a bien quelques petits secrets à dénicher ici et là. Rien de tel qu’une bonne balade en forêt pour se changer les idées, flâner au bord de la rivière et admirer ses belles chutes d’eaux pour une balade en amoureux, ou encore de visiter le petit village Finwick pour faire connaissance avec ses habitants accueillants.

Ce nouveau monde d’Henford-on-Baglay aura su nous convaincre par son esthétique, son dépaysement, sa communauté et ses activités, car n’oublions pas que pour profiter au maximum du lieu, mieux avait avoir un frigo bien rempli et subvenir aux besoins de son Sims.

Travailler aux champs

Avant toute chose, il nous faut faire un passage par la case création de Sims, car il y a certaines nouveautés, autres que les traditionnelles tenues (sympathiques au demeurant), assez importantes pour la suite des événements. On parle là d’une aspiration (catégorisée dans Nature) et deux traits de caractère qui trouvent tout leur sens dans cette extension. La première, appelée “Gardien de la campagne”, se décompose en quatre étapes qui se réalisent assez facilement en allant dans notre progression. L’autre trait “Parle à la nature” ne doit absolument pas être négligé tant il apporte à l’expérience de jeu.

Concernant les deux traits de base, ils apportent exactement ce que leurs dénominations respectives indiquent. “Adore les animaux” fait de vous un ami des bêtes et rend votre Sims heureux dès lors qu’il croise une bestiole, et “Intolérant au lactose” vous rend intolérant au lactose, on ne peut pas faire plus clair. Attention, ce dernier est piégeux dans Vie à la campagne, car vous ne pourrez pas profiter de toute votre production dans un premier temps, et devrez trouver des laitages de substitution.

Vient maintenant le temps de choisir notre terrain et notre maison et forcément les choses changent en fonction de votre budget, mais attendez-vous à au moins avoir un poulailler, une étable et trois parcelles de terre qui vous permettront de planter des légumes, des fruits et des fleurs. Deux défis s’activent automatiquement à votre arrivée dans votre nouvelle demeure, et chacun d’eux peut être désactivé dans l’option construction, une bonne chose à savoir pour ceux qui veulent ne pas trop se prendre la tête.

L’un d’entre eux est par contre vraiment en adéquation avec que tente d’apporter ce contenu additionnel. “Vie simple” vous demande en effet de produire vous-même votre nourriture. Concrètement, si vous souhaitez manger par exemple une simple omelette, il vous faut des œufs et sans poules cela risque alors d’être difficile. Vous pouvez alors vous faire livrer des aliments, mais cela a un certain coût. Si vous jouez le jeu, le début de partie risque d’être un brin plus difficile qu’à l’accoutumée, ce qui est assez inattendu finalement.

Cependant, il faut bien prendre en compte que si vous arrivez avec un Sims tout neuf, il vous faudra travailler normalement avant de pouvoir vivre de votre production agricole. Car oui on peut cultiver et revendre nos récoltes, le lait que l’on produit, les œufs que pondent nos poules, et même créer des confitures et conserves que vous pourrez consommer ou revendre et qui se débloquent au fur et à mesure. Bien évidemment, votre réussite est liée à votre niveau de maitrise de l’activité, comme d’habitude dans Les Sims 4.

Mais pour arriver au point de pouvoir ne vous occuper que de vos champs, il vous faudra avant investir de l’argent que vous devrez gagner avec un boulot banal. Et on regrette réellement qu’aucun nouveau métier lié à la campagne ne soit présent. On aurait pu par exemple travailler dans les champs d’une exploitation voisine le temps que la notre nous rapporte de quoi nous mettre à notre compte, dommage.

30 millions d’amis

Au-delà de la récolte agricole, interviennent aussi l’élevage et le copinage avec les animaux, deux aspects cruciaux de l’extension. On peut donc élever des poules, des vaches et même des lamas (pour leur laine), mais aussi faire ami-ami avec la faune sauvage des environs. Alors on ne parle pas là de loups, mais de petits lapins tout mignons, de renards futés et autres oiseaux. Qu’est-ce que cela nous apporte ? Des cadeaux, des aides aux champs et le simple fait de passer un bon moment avec une colonie de lapins.

Attention aux renards par contre, car tant que l’on n’est pas ami avec eux, ils peuvent voler nos œufs, se battre avec nos animaux et il faut alors soit les apprivoiser, soit les chasser ou les supplier pour qu’ils arrêtent. On peut même mettre une alarme sur notre basse-cour au cas où ils tenteraient de forcer les lieux. Très important aussi de prendre soin de nos animaux d’élevages, de nettoyer leur endroit de vie (ce qui apporte en prime de l’engrais), histoire qu’ils s’attachent à nous et ne partent pas voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Ils ont des besoins, et il faut les combler.

On a donc à notre arc énormément de cordes qui nous permettent d’entretenir de bonnes relations avec eux. On peut chanter, faire des câlins, jouer avec eux, leur donner des friandises qui améliorent différentes choses, leur mettre des vêtements et surtout leur montrer que vous les aimez. Il y a donc toute une gestion sociale dans Vie à la campagne avec les animaux et franchement nous n’avons fait qu’effleurer ici les possibilités offertes.

La routine du quotidien

Mais Les Sims 4 c’est aussi une routine bien présente. Si cette extension apporte de la variété, et une ribambelle de nouveaux objets, on doit toujours faire avec un rythme de vie imposé par les besoins de nos Sims. Manger, boire, faire ses besoins, se laver et dormir. Ici, il devient un peu plus complexe de tout gérer avec un seul Sims, et il nous semble que Vie à la campagne est avant tout une expérience à vivre avec une famille ou au moins un couple pour que cela facilite quelque peu notre installation sur les lieux et notre évolution, surtout si on veut gouter à toutes les activités présentes, tel que le fait de cuisiner ensemble.

On peut rendre des services aux habitants, participer à la foire de Finwick tous les dimanches pour mettre en compétition votre production. Animaux, confitures, légumes géants (car il y en a dans un assortiment de nouvelles graines), sont autant de choses avec lesquelles vous pouvez concourir et gagner des prix ô combien intéressants. Toujours dans le village, vous pouvez vous arrêter au bar boire un coup et faire des emplettes dans diverses boutiques qui vendent des objets uniques.

Notre seul regret, vient du fait que l’on trouve l’endroit assez avare en possibilités. Trop peu de boutiques ouvertes et pas suffisamment d’animations liées à la campagne et au terroir, si on excepte les nouveaux points de croix réalisables, qui ajoutent une nouvelle compétence. Mais bon, il y a toujours la joie de la promenade et de la découverte d’Henford-on-Baglay pour nous faire oublier ces menus défauts.

D’ailleurs, on vous conseille de posséder d’autres extensions (comme à l’accoutumée) pour pouvoir faire d’autres activités, comme camper dans les bois par exemple. Il est même possible de ne venir que dans ce monde en vacances, vu qu’une maison est dédiée à la location. Notons aussi le retour d’Agnès Ladentelle qui tient un magasin de plantes, voilà qui rappellera des souvenirs à certains.

Les Sims 4 Vie à la campagne est la meilleure extension que l’on ait eu entre les mains depuis longtemps et surtout la plus originale. Alors que certaines sont des copiés plus ou moins collés de choses que l’on connaissait des opus précédents, là on a le droit à quelque chose d’inédit et de très bien fait. Elle apporte une réelle plus-value à l’expérience globale et même si tout n’est pas parfait, il y a suffisamment à faire et à voir pour que l’achat soit justifié. Ne passez pas à côté.