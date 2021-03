Chants of Sennaar – Journey chez Prince of Persia

Sennaar en grec, ou Shinar en hébreu, est un lieu mentionné par la Bible correspondant au sud de la Mésopotamie (l’actuel Irak). Selon les légendes bibliques, il s’agirait de l’endroit où la Tour de Babel aurait été érigée. Chants of Sennaar nous invite au voyage dans ces terres mythiques.

L’humanité prend le melon et veut construire une Tour pour aller au-delà des cieux, une divinité la détruit, et punit ses constructeurs en leur imposant des langues différentes et donc de ne plus jamais se comprendre. On ne vous refera pas toute la légende, mais en résumé, vous voilà à jour.

Le studio français indépendant Rundisc (qui nous avait proposé l’honnête, mais sans plus Varion sur PC et Switch en 2018) s’appuie sur ce mythe de Babel comme socle de développement pour sa nouvelle production, un jeu d’exploration et de puzzles, dont les premières images nous ramènent de délicats parfums de Journey et de Prince of Persia.

Le premier teaser qui nous a été proposé nous permet de constater le parti pris graphique pour lequel le studio a opté. Le titre montre d’ores et déjà une identité visuelle forte. Les personnages et les environnements sont modélisés en 3D via le procédé du cel-shading, avec des teintes chaudes, marquées en tons jaunes, aubergine et ocres pour les extérieurs, qui créent un contraste fort avec les étendues d’eau d’un azur très lumineux.

Un soin particulier semble avoir été apporté au choix des couleurs, en fonction des salles et des lieux traversés (les intérieurs vus jusqu’à présents étant plutôt marqués en teintes froides, bleues et mauves), sans doute afin d’éviter une lassitude visuelle au joueur.

Du côté du gameplay, nous savons juste que nous contrôlerons un personnage dans des décors inspirés des cités du Moyen-Orient. Votre protagoniste devra trouver son chemin dans un dédale de pièces (la fameuse Tour ?) en résolvant des énigmes. Une forme de langage écrit particulier (qui rappelle les écritures cunéiformes) a également été créé pour le jeu, gageons que celui-ci aura une certaine importance dans le jeu.

Pour l’heure, seul un teaser est disponible pour Chants of Sennaar, et aucune date de sortie n’est connue.