Blade Runner: Enhanced Edition arrive sur nos machines, et…

Les androïdes rêvent-ils de boiboîtes en plastique ?

Le temps d’une seule œuvre cinématographique, Blade Runner, le film de Ridley Scott sorti en 1982 (et tiré du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? du visionnaire Philip K. Dick) sera entré dans la légende du 7ème art. Alors certes, il a récemment connu une suite, mais on ne peut pas dire que ce soit une série très prolifique à la Fast & Furious… De même, il n’aura jamais connu qu’une seule adaptation vidéoludique, en 1997, et c’est celle-ci qui nous revient du fond des âges sous le nom de Blade Runner: Enhanced Edition.

C’est le studio qui se fait fort de ressusciter des œuvres du passé, Nightdive (Turok, DOOM 64, System Shock…), qui s’est collé à la tâche, et apparemment ça n’a pas été de tout repos, étant donné que le code du jeu avait été perdu par Westwood Studios, son concepteur, il y a de cela plus de vingt ans ! Ce fut donc tout un mic-mac pour importer le jeu dans leur propre moteur et faire de la rétro-ingénierie, bref, tout un tas de choses techniques qui ne semblent pas bien aisées à première vue…

Blade Runner s’approprie l’univers néon du film qui a largement contribué à populariser le genre cyberpunk, tel qu’imaginé par Scott d’après le roman, mais pour autant, il a fait le choix judicieux de ne pas en reprendre la trame. Ainsi, parallèlement aux événements narrés dans le film avec Rick Deckard (Harrison Ford), vous y incarnez Ray McCoy, lui aussi chasseur de Réplicants (nous ne vous ferons pas ici un cours sur le lore de cet univers…).

Blade Runner: Enhanced Edition est ainsi une version polie et améliorée de l’antique jeu de Westwood, et demeure donc un point’n click très stylé avec des voix parfaitement choisies pour l’époque, et cette fois vous aurez droit aux sous-titres français. Notez que le jeu était un des premiers à proposer une aventure à choix multiples dans laquelle ces choix avaient une réelle influence sur le déroulement (il comptait 12 fins différentes). Aucune forme de média (vidéo ou images) n’a encore filtré, les photos que vous voyez dans cet article émanent donc de la version 1997.

Et puis, cerise sur le foie gras, on apprend que la version Switch et la version PlayStation 4 auront toutes deux droit à une sortie physique ! Si c’est’y pas beau ça ?

Blade Runner: Enhanced Edition sera disponible vaguement en 2020, sur Steam, Switch, Xbox One et PlayStation 4.