A Juggler’s Tale – On nous promet une aventure poétique inédite

C’est le studio allemand indépendant Kaleidoscube qui est à l’origine de ce titre, et il semble que les développeurs aient le vent en poupe : alors qu’il n’est même pas encore sur le devant de la scène, A Juggler’s Tale a d’ores et déjà reçu plusieurs prix, comme le “Grand Award” lors du Game Connection Europe, ou encore le “Best Newcomer Prototype” lors du German Computergame Award. Comment se fait-il qu’un jeu encore en développement se voit déjà récompensé et sélectionné à divers festivals?

C’est certainement son gameplay inédit, sa narration et sa direction artistique présentés dans des trailer et gameplay qui ont retenu l’attention des jurys. En effet, A Juggler’s Tale nous propose de guider Abby, une marionnette jongleuse prisonnière d’un cirque et souhaitant être libre. Mais qui dit marionnette dit marionnettiste, qui ici est le narrateur (Jack) et présence de fils. Nous devrons évidemment en tenir compte lors de nos déplacements car il semble que ce lien tangible pourra être un obstacle comme un avantage. Et c’est probablement là que réside toute l’originalité du titre qui sur le papier reste un puzzle-platformer comme on en voit régulièrement.

La narration semble jouer un rôle crucial ici puisque le narrateur est en même temps celui qui tient les ficelles des marionnettes, celui qui conte l’histoire et celui qui prête sa voix aux personnages. On remarque d’ailleurs que son ton s’apparente à celui du théâtre, et cela n’est pas étranger à la volonté du studio de lier la culture du jeu numérique à la culture traditionnelle et établie du théâtre et de la poésie.

Côté D.A., le périple de la petite Abby se déroule dans un univers médiéval, dans un monde qui est à la fois d’une beauté envoutante et traumatisé par la guerre ; le travail artistique semble très soigné, et la frontière entre le théâtre de marionnettes et la “réalité” parait brouillée.

On ne peut que noter l’inspiration d’Inside, jeu datant de 2016 dans lequel nous incarnions un garçon fuyant une société dystopique autoritaire. Le titre offrait un panel de phases de plate-forme et de puzzles, le tout en side-scrolling, comme A Juggler’s Tale. Et si Inside se présentait comme une critique d’une société dans laquelle l’esprit critique est contrôlé et soumis par le pouvoir en place, pourrons-nous voir dans le titre de Kaleidoscube une dénonciation quelconque ? Est-ce le cirque et la captivité qui sont pointés du doigt ? Y a t-il une une métaphore cachée avec les marionnettes ?

Nous aurons les réponses à nos questions très bientôt, puisque la sortie du titre est prévue pour ce 29 septembre. Etes-vous partant pour cette aventure ? Si Inside et Limbo vous ont plu, alors il y a des chances que A Juggler’s Tale fasse son effet !