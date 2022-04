BAFTA Games Award 2022 – Returnal succède à Hades

Dans le monde des récompenses de jeu vidéo, il y a les Game Awards de Geoff Keighley bien sûr, le rendez-vous majeur où toute l’industrie se réunie. Mais il existe aussi une autre cérémonie, certes moins médiatique mais pourtant très importante : les BAFTA Games Awards. Organisée depuis 2004 par la British Academy of Film and Television Arts, elle a pour but de mettre en avant les titres que le jury de professionnels et les joueurs considèrent, via un vote sur le site de l’événement, comme les meilleurs jeux de l’année.

L’an dernier, la cérémonie avait salué l’excellence d’Hades qui avait ravi au nez et à la barbe de Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II le prix suprême. Cette fois, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sont les exclusivités PlayStation 5 qui ont brillé. Returnal repart de ces BAFTA Games Awards avec 4 prix, dont celui tant convoité de jeu de l’année, et Ratchet & Clank: Rift Apart remporte de son coté deux statuettes tandis que Unpacking a lui été désigné par le public comme le jeu de l’année face notamment à It Takes Two ou Deathloop.

Voici la liste des gagnants pour chacune des 18 catégories primées :

Meilleur jeu – Returnal

– Returnal Meilleur jeu du public – Unpaking

– Unpaking Meilleure animation – Ratchet & Clank: Rift Apart

– Ratchet & Clank: Rift Apart Meilleure direction artistique – The Artful Escape

– The Artful Escape Meilleure réalisation technique – Ratchet & Clank: Rift Apart

– Ratchet & Clank: Rift Apart Meilleur design audio – Returnal

– Returnal Meilleure musique – Returnal

– Returnal Meilleur jeu anglais – Forza Horizon 5

– Forza Horizon 5 Meilleure premier jeu – Toem

– Toem Meilleur suivi de jeu – No Man’s Sky

– No Man’s Sky Meilleur jeu familial – Chicory: A Colorful Tale

– Chicory: A Colorful Tale Meilleur jeu qui va au-delà du divertissement – Before Your Eyes

– Before Your Eyes Meilleur game-design – Inscryption

– Inscryption Meilleur jeu multijoueur – It Takes Two

– It Takes Two Meilleure narration – Unpacking

– Unpacking Meilleure nouvelle licence – It Takes Two

– It Takes Two Meilleur premier rôle – Jane Perry pour Selene dans Returnal

– Jane Perry pour Selene dans Returnal Meilleur second rôle – Kimberly Brooks pour Hollis Forsythe dans Psychonauts 2

On peut s’étonner de l’absence pour ces BAFTA Games Awards de titres qui ont su faire vivre cette année vidéoludique, comme Kena: Bridge of Spirits qui pouvait légitimement prétendre à plusieurs titre, ou NieR Replicant, même pas nommé pour ses musiques. À l’inverse, voir un titre Toem ne pas repartir bredouille est une bonne nouvelle tant ce jeu de photo a une approche atypique brillante de l’aventure.

Pour l’année prochaine, on ne voit pas comment de nombreux prix peuvent échapper au rouleau compresseur Elden Ring, surtout depuis la nouvelle du report au printemps 2023 du prochain Zelda. Sifu, le Beat’em all des français de Sloclap pourrait également réussir à faire son trou parmi les participants. À voir si le dernier trimestre 2022, pour lequel nous n’avons hélas que peu de visibilité en terme de sorties de jeux, nous offrira quelques pépites à la hauteur de ces premiers mois, assez historique tant en qualité qu’en quantité.