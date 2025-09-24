RGG Summit – Rééditions, remake et inédit pour la saga Yakuza

On s’attendait à découvrir un peu plus Stranger Than Heaven, le prochain AAA du développeur de la série Yakuza/ Like a Dragon, on ne s’est pas complètement trompé, même si le jeu n’a occupé que quelques secondes du RGG Summit 2025. On pensait avoir des infos sur le prochain jeu de la série Like A Dragon, qui ferait suite aux aventures de Kiryu et Ichiban à Hawaï, mais ce n’est pas du tout ce qu’on nous a présenté.

Le studio Ryu Ga Gotoku va plutôt, pour cette fin d’année 2025 et les premiers mois de l’année 2026, capitaliser sur ses classiques. Ainsi, et c’est pas tout à fait une information inédite, puisqu’une erreur de manipulation avait laissé filtré la news sur le site officiel du studio il y a quelques jours, le prochain jeu de la série sera Yakuza Kiwami 3.

Pour rappel, les épisodes « Kiwami » (« extrême », en japonais) sont des remakes des tous premiers jeux, reconstruits au sein de moteurs actuels. Yakuza Kiwami 1 et 2, sortis en 2016 et 2017, sont ainsi les remakes des épisodes sortis respectivement en 2005 et 2006. Si les autres jeux de la série (les épisodes 3, 4 et 5) avaient bénéficié d’un « remaster », c’est à dire une amélioration des textures et de la définition, ils restaient « dans leur jus » polygonal. Le troisième épisode débarque ainsi d’an sl’ère de la « current gen » grace au traitement « Kiwami », un remake complet du jeu développé grâce au moteur maison le plus récent du studio Ryu Ga Gotoku.

Mais, alors qu’on attendait plutôt un neuvième jeu « canon » pour faire suite à Inifinite Wealth, l’annonce de ce Yakuza Kiwami 3 aurait pu paraître un peu légère. C’est pourquoi cette dernière est assortie de nouveau contenu, à la manière de ce que fait Nintendo (Super Mario 3D World + Bowser’s Fury…), en adossant au jeu un deuxième titre : Dark Ties. Ce titre inédit s’inscrira dans ce qui devient une « sous-série » de spin-off prenant le suffixe Gaiden. On se souvient de Like a Dragon Gaiden, une virgule prenant place entre les septième et huitième épisode de la série principale.

Yakuza 3 Gaiden Dark Ties (pour utiliser le titre complet) sera ainsi lui-aussi un jeu plus court, situé dans la temporalité de Yakuza 3. On y incarnera pour la première fois Yoshitaka Mine, l’antagoniste de Yakuza 3, qui, après avoir échoué dans les affaires, se sera hissé au sommet de la hiérarchie de la pègre. S’inscrivant dans le cadre de Yakuza 3, le jeu conservera le système de beat’em all des six premiers jeux, même si des mécanique propre à ce nouvel arrivant seront proposée. Yakuza Kiwami 3 et Yakuza 3 Gaiden Dark Tide seront vendus ensemble comme un seul jeu, et disponibles le 12 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Switch 2 et même sur PS4 !

Et pour ceux qui ne connaîtrait pas encore la saga, ou n’y aurait jamais joué, avant de s’attaquer au troisième épisode, SEGA ressort les Yakuza Kiwami 1 et 2 sur Switch 2 (le 13 novembre) ainsi que sur consoles de dernière génération (le 8 décembre). Enfin, l’exclusivité Switch 2 Yakuza 0 Director’s Cut sera elle aussi portée sur PS5, Xbox et PC, le 8 décembre également. L’hiver sera chargé pour les fan de Kiryu Kazuma et Goro Majima…!