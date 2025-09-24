tt

RGG Summit – Rééditions, remake et inédit pour la saga Yakuza

Yakuza Kiwami 3 + Yakuza 3 Gaiden Dark Ties

n1co_m

30 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Town to City – Que vos idées puissent se déployer en grandiose cité

Test Agatha Christie : Mort sur le Nil – Soirée disco chez Hercule Poirot

Test Borderlands 4 – Le retour des aventuriers de l’Arche perdus !